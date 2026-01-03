Trump objavio fotografiju Madura nakon otmice

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), američki predsjednik Donald Trump objavio je fotografiju venecuelanskog predsjednika Nicolasa Madura na svom nalogu na društvenim mrežama Truth Social nakon njegove otmice na palubi ratnog broda USS Iwo Jima.

Na fotografiji se vidi Maduro (63) kako stoji na palubi masivnog nosača aviona u Karipskom moru dok se prevozi u New York.

Na fotografiji, venecuelanski predsjednik nosi čepiće za uši i debelu crnu bandanu preko očiju. Vidi se i kako drži bocu vode.

Prema pisanju lista Sun, Madura i njegovu suprugu Celayu Flores otele su specijalne snage američke vojske Delta Force u subotu ujutro, dok su helikopteri Black Hawk i Chinook izvodili zračne napade na Caracas.