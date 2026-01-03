Izraelski ministar: Gaza i Zapadna obala su za Izrael; Palestinci su privremeni gosti

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (a.s) - ABNA - hebrejska web stranica "Times of Israel" napisala je u petak, citirajući izraelskog ministra kulture, da režim dozvoljava Palestincima da tamo ostanu kao gosti određeni vremenski period, ali Gaza pripada Izraelu.

Miki Zohar je tvrdio da je "Zapadna obala također za Izrael i da mi ne okupiramo našu zemlju."

Nedavno je izraelski premijer Benjamin Netanyahu u intervjuu sa Sharon Gal, izraelskom voditeljicom i bivšom desničarskom predstavnicom, rekao: „Osjećam duboku povezanost sa snom o 'Velikom Izraelu' i smatram ga historijskom i duhovnom misijom koju dijele prošle, sadašnje i buduće generacije Jevreja, a svaka generacija prenosi ovu misiju na sljedeću jevrejsku generaciju.“

Ove izjave su naišle na široke reakcije.

Od uspostavljanja ovog režima, san o Velikom Izraelu oduvijek je bio prisutan u literaturi vođa i teoretičara cionističke stvari; ali sada ovaj koncept koriste političari, zvaničnici i ministri, pa čak i premijerka ovog režima.

Nedavno je izraelska političarka Daniela Weiss u intervjuu izjavila da Izrael treba da okupira cijelu zemlju od Eufrata do Nila kao svoju zemlju.

Tvrdila je da je Palestina izum; izum jednako važan kao i činjenica da Zemlja Izrael pripada samo jednoj naciji, a to je jevrejska nacija. Palestinci su Arapi koji pokušavaju da preuzmu zemlje koje su Jevreji pretvorili u "raj".

Prošle sedmice, priznanje Somalilanda od strane cionističkog režima naišlo je na široke reakcije, posebno iz arapskih zemalja regije; jer sada sve više osjećaju destruktivnu i intervencionističku politiku; avanture cionističkog režima s ciljem ostvarenja Velikog Izraela; projekat koji se uglavnom realizuje sa zemljama arapskih regija!