Hamenei: Devalvacija iranske valute je neprirodna i uključuje neprijateljske ruke

Vrhovni lider je dao ove komentare u subotu, tokom sastanka s porodicama šehida, uključujući porodicu general-pukovnika Qassema Soleimanija, kojeg je američka vojska ubila u Bagdadu, Irak, 3. januara 2020. godine.

Govoreći o nedavnim nemirima širom zemlje, koji su počeli na Velikom bazaru u Teheranu prošle sedmice, ajetullah Hamenei je rekao da je bazarska klasa "među najodanijim segmentima zemlje Islamskoj revoluciji", naglašavajući da se "ne može sukobljavati s islamskim sistemom u ime bazara i trgovaca".

Rekao je da su zabrinutosti trgovaca opravdane, napominjući da kada trgovac pogleda monetarne uslove u zemlji, pad vrijednosti nacionalne valute i njenu nestabilnost, "kaže 'Ne mogu poslovati', i to je istina".

Ajetullah Hamenei je rekao da predsjednik i visoki zvaničnici traže rješenja, dodajući da je nekontrolisani rast strane valute neprirodan i da uključuje "ruku neprijatelja", što, kako je rekao, mora biti zaustavljeno.

Vođa je upozorio na iskorištavanje legitimnih ekonomskih problema od strane neprijateljskih elemenata, rekavši da je važno da "brojni isprovocirani pojedinci koji su plaćenici neprijatelja stoje iza trgovaca i skandiraju antiislamske, antiiranske i antiislamske slogane".

Ajetullah Hamenei je naglasio da je „protest legitiman, ali da se protest razlikuje od nereda“, dodajući da zvaničnici moraju komunicirati s demonstrantima, jer se „razgovor s demonstrantom razlikuje od razgovora s izgrednikom; razgovor s izgrednikom nema koristi, a izgrednik se mora staviti na svoje mjesto“.

Podvukao je da je „apsolutno neprihvatljivo“ da grupe dolaze „pod raznim nazivima i imenima s namjerom sabotaže i stvaranja nesigurnosti“, stoje iza „vjernih, zdravih i revolucionarnih trgovaca na bazarima“, iskorištavaju njihove proteste i učestvuju u nemirima.

Vođa je naglasio potrebu za prepoznavanjem taktike neprijatelja, rekavši da neprijatelj „ne sjedi skrštenih ruku i iskorištava svaku priliku“, dodajući da će zvaničnici ostati prisutni na terenu, ali „ono što je važno je kolektivna nacija“.

Ajetullah Hamenei je dodao da kada neprijatelj nastoji arogantno nametnuti zahtjeve zemlji, vladi i naciji, mora se „čvrsto suprotstaviti neprijatelju i pokazati svoja prsa“.

„Nećemo popustiti pred neprijateljem i oslanjajući se na Svemogućeg Boga i podršku naroda, ako Bog da, srušit ćemo neprijatelja na koljena.“

Vođa je dalje objasnio ključne osobine šehida Soleimanija, rekavši da su tri kvalitete - „vjera, iskrenost i djelovanje“ - ključne karakteristike ovog cijenjenog šehida kojeg je opisao kao „sveobuhvatno i cjelovito ljudsko biće našeg vremena“.

Rekao je da je šehid Soleimani bio „čovjek Božanske iskrenosti“ koji nikada nije djelovao zbog ugleda, pohvale ili javnog priznanja, već isključivo iz dužnosti i odanosti.

Hvaleći njegovo dosljedno prisustvo u svim potrebnim arenama, Vođa je rekao da general Soleimani stoji u suprotnosti s onima koji „dobro razumiju i dobro govore, ali ne poduzimaju akcije“.

Vođa je naglasio da naslijeđe generala Soleimanija ne leži samo u njegovoj strateškoj ulozi, već i u jedinstvu vjerovanja, čistoći namjere i spremnosti na djelovanje koji su definirali njegov život i ponašanje.