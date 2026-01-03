Šejh Naim Qassem: Put otpora se nastavlja i postat će jači / Hezbollah se protivi Americi i Izraelu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (a.s) - ABNA - Na šestu godišnjicu mučeništva šehida Kasima Soleimanija i Abu Mahdija al-Muhandisa, šejh Naim Qassem, generalni sekretar Hezbollaha u Libanu, naglasio je neophodnost neprihvatanja stranih diktata i pozvao na održavanje parlamentarnih izbora na vrijeme.

Generalni sekretar Hezbollaha u Libanu je u današnjem govoru (subota) rekao: Hezbollah je ponosan na svoj odnos s Iranom, jer nam je Iran oprostio i nije ništa tražio od nas. Sjedinjene Američke Države su tiranska zemlja koja nas krši i naša zemlja mora biti oslobođena. Cionistički režim je također agresor.

Govoreći o 40. godišnjici smrti šehida Abu Alija Tabatabaeija, upitao je: Jesu li samo šehidi komandanti oprostili i njihov slučaj je zatvoren? Je li njihov šehadet zbunilo naš put? Nikada. Naš put se nastavlja i snažan je, i inspirisan njihovom krvlju, ako Bog da, postaće sve jači i jači.

Šejh Naim Qassem upozorio je na slijeđenje stranog pritiska i rekao: Sramota za one koji slijede američko tutorstva i smatraju izraelsku okupaciju ispravnom; i sramota za svakoga ko opravdava izraelsku agresiju i ne suprotstavlja joj se čak ni uz medijski pritisak.

Još jednom je naglasio potrebu za nacionalnim razumijevanjem i dodao: "Odabir za izgradnju sposobne i pravedne vlade je i naše uvjerenje i u interesu zemlje. Smatramo da su dijalog i razumijevanje neophodni. Borba protiv korupcije i suprotstavljanje okupaciji je također uvjerenje i interes Hezbollaha, a imovina deponenata mora im se u potpunosti vratiti."

Šejh Naim Qassem također je pozvao na naoružavanje nacionalne vojske kako bi se suprotstavila neprijateljima i obavljala sigurnosne dužnosti protiv narkobandi, pljački i povezanih elemenata.

Naglasio je da Hezbollah želi da Libanon bude slobodna zemlja koja vlada cijelom svojom teritorijom, posebno jugom; zemlja čiji narod slobodno donosi svoje kulturne, političke i društvene izbore bez stranog uplitanja, te ima snažnu administrativnu i institucionalnu strukturu i snažnu vojsku.

Smatrao je da ostvarenje ovih ciljeva ovisi o dijalogu i razumijevanju, rekavši: "Kada govorimo o jedinstvu, ne mislimo da svi misle isto; radije, moramo se barem suprotstaviti zajedničkom neprijatelju i reći da postoji jedan neprijatelj."

U sigurnosnoj i političkoj sferi, generalni sekretar Hezbollaha je naglasio: Prioritet bi trebao biti zaustavljanje agresije, povlačenje Izraela, oslobađanje zatvorenika i obnova, a zatim bismo trebali razgovarati o nacionalnoj strategiji kako bismo znali kako zaštititi našu zemlju i izgraditi je za budućnost. Također, moraju se održati parlamentarni izbori na vrijeme.