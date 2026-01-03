Šiitska područja Afganistana i dalje lišena uravnoteženog razvoja

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), objavljene slike iz šiitskog sela Sayed Bache Koh u okrugu Behsud, provincija Maidan Wardak, Afganistan, pokazuju da su stanovnici ovog područja bili prisiljeni ručno prevoziti pacijenta do medicinskog centra u glavnom gradu provincije zbog nedostatka puta pogodnog za saobraćaj vozila.

Ovaj incident se dogodio prije otprilike 20 dana, a udaljenost od ovog sela do Kabula je skoro 100 kilometara.

U drugom slučaju, prošlog utorka (29. januara), više od 100 putničkih vozila ostalo je zaglavljeno na putu Bamyan-Kabul i u području tunela Hajigag zbog oštećenja puta i teških vremenskih uslova, ali pravovremena akcija spriječila je humanitarnu katastrofu.

Da su napori pomoći odgođeni, životi stotina putnika, od kojih su većina bili šiiti, bili bi ozbiljno ugroženi.

Ovi incidenti su samo jedan primjer situacije u teško dostupnim, pretežno šiitskim područjima Afganistana; područjima čiji se stanovnici svake godine, posebno zimi, suočavaju s ozbiljnim problemima u transportu i pristupu osnovnim uslugama.

Nedostatak odgovarajućih puteva i opremljenih medicinskih centara uzrokovao je da mnogi građani, posebno trudnice, izgube živote dok su prevozeni do medicinskih centara; problem koji je mnogo puta prijavljen u protekle dvije decenije i skrenut je pažnju vladinih vlasti.

Posmatrači vjeruju da korijen ovih problema leži u nedostatku uravnoteženog razvoja u Afganistanu, gdje su centralne i šiitske provincije konstantno lišene svog pravednog dijela razvojnih budžeta.

U prethodnim vladama, posebno pod Hamidom Karzaijem i Mohammadom Ashrafom Ghanijem, ovim područjima je uglavnom posvećena pažnja uoči izbora, ali obećanja data o poboljšanju infrastrukture i javnih usluga nisu ispunjena u praksi.

Prema izvještajima, dok su neke provincije na sjeveru i jugu Afganistana bile među regijama prve klase i primale najviše državnih budžeta, provincije poput Bamyana, Daikundija i Ghaznija u Afganistanu konstantno su primale najmanje.

Ovaj diskriminatorski trend se nastavio u posljednje četiri godine.

Uprkos ponavljanju sličnih incidenata i povećanju problema sa egzistencijom i uslugama, aktuelna afganistanska vlada do sada nije poduzela efikasne mjere u oblasti izgradnje puteva, izgradnje zdravstvenih centara i poboljšanja životnih uslova u šiitskim područjima.

Afganistanski šiiti su više puta pozivali vladine zvaničnike da uče iz prošlih neuspjeha, usvoje nediskriminirajući pristup i poduzmu praktične mjere za rješavanje izazova u vezi sa infrastrukturom i uslugama; zahtjevi koji, prema riječima lokalnih aktivista, još nisu dobili jasan i praktičan odgovor.