Iran osudio „nasilni“ napad na jevrejski događaj u Australiji

14 decembar 2025 - 23:59
ABNA24: Iran je osudio „nasilni“ napad na jevrejski događaj u Sydneyu, Australija, u kojem je ubijeno najmanje 12 ljudi, a desetine drugih povrijeđeno.

„U principu, Iran osuđuje nasilni napad na civile u Sydneyu, Australija“, rekao je glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei u objavi na svom X računu u nedjelju.

„Terorističko nasilje i masovna ubistva bit će osuđeni, gdje god da su počinjeni, kao nezakoniti i kriminalni“, dodao je.

Baghaeijeva objava uslijedila je nekoliko sati nakon što su dvojica naoružanih ljudi otvorila vatru na jevrejskom događaju u australijskom gradu Sydneyu.

Vlasti su saopštile da je policija smrtno ranila jednog naoružanog čovjeka, a drugi je uhapšen i nalazi se u kritičnom stanju.

Masovna pucnjava dogodila se dok su se stotine ljudi okupljale na plaži Bondi u Sydneyu na jevrejskom događaju u nedjelju.

Potvrđeno je da je najmanje 29 ljudi ranjeno, uključujući dva policajca, rekao je Mal Lanyon, policijski komesar države Novi Južni Wales, čiji je Sydney glavni grad.

