Irački premijer: Iranska podrška bila je ključna u odlučujućoj pobjedi nad ISIL-om

Govoreći u nedjelju na službenoj ceremoniji obilježavanja šeste godišnjice američkog atentata na dvojicu komandanta u Bagdadu, al-Sudani je naglasio da je general-pukovnik Soleimani završio svoj "život džihada" mučeništvom na iračkom tlu služeći sigurnosti regije.

„Učešće i pomoć mučenika Soleimanija su preveliki da bi ih iko mogao poreći, do te mjere da je svoj život završio mučeničkom smrću na iračkom tlu.“

Premijer se osvrnuo na američki napad dronom iz 2020. godine u blizini Međunarodnog aerodroma u Bagdadu, opisujući ga kao „gnusni zločin“ i „očito kršenje nacionalnog suvereniteta“.

Napomenuo je da se napad dogodio u civilnom području zaštićenom međunarodnim pravom i podsjetio da su iračke vjerske vlasti okarakterizirale napad kao „brutalnu agresiju“.

Al-Sudani je potvrdio iračku posvećenost okončanju misije Međunarodne koalicije predvođene SAD-om.

Naglasio je da će iračke snage u narednim danima preuzeti zračnu bazu Ain al-Asad u pokrajini Al-Anbar.

Također je istakao i druge suverene prekretnice, uključujući okončanje mandata Misije Ujedinjenih naroda za pomoć Iraku.

Al-Sudani je izdao upozorenje u vezi s trenutnim regionalnim tenzijama, navodeći da "cionistički režim" nastoji provesti "zle planove" na Bliskom istoku.

Utvrdio je da Irak ostaje "kamen temeljac stabilnosti" u regiji i da se mora zaštititi od takvih prijetnji.

Abdul Latif Rashid, predsjednik Iraka, također je održao govor na ceremoniji, naglašavajući da su poginuli komandanti poduzeli čvrste korake ka jačanju sigurnosti i stabilnosti zemlje, kao i jačanju jedinstvene demokratije u regiji.

Rashid je izrazio zahvalnost za "herojsku ulogu" Abu Mahdija al-Muhandisa i postojanost generala Soleimanija uz irački narod.

"Herojski stavovi šehida sigurnosnih snaga u suočavanju s najopremljenijim terorističkim grupama čine trenutni temelj i stubove zemlje."

Irački predsjednik je naglasio: "Nacionalna i moralna odgovornost svih nas je da ne zaboravimo ove velike žrtve i da ih ojačamo i sačuvamo u sjećanju budućih generacija."