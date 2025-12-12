UN kaže da SAD moraju ukinuti ograničenja za iranske diplomate

Zamjenik glasnogovornika UN-a Farhan Haq dao je ove komentare na konferenciji za novinare u četvrtak kada je upitan da li je svjetska organizacija primila zvaničnu komunikaciju od Islamske Republike u vezi sa pooštrenim ograničenjima za njenu Stalnu misiju.

„Kad god se zemlje suoče s ograničenjima za svoje diplomatsko osoblje, one to pokreću kod nas, a zatim mi podsjećamo zemlju domaćina na njene obaveze prema Sporazumu sa zemljom domaćinom da dozvoli slobodno kretanje diplomata akreditovanih pri Ujedinjenim nacijama“, rekao je.

Haq je ponovio „dosljedan stav“ organizacije, napominjući: „Naš stav prema svim nacijama, ne samo prema Iranu, je da želimo osigurati da zemlja domaćin dozvoli svojim diplomatama da slobodno obavljaju svoj posao, nakon što su ovdje akreditovani.“

Teheran je oštro kritikovao Sjedinjene Države zbog eskalacije pritiska na njihovu misiju pri UN-u.

U saopštenju izdatom ranije tog dana, Ministarstvo vanjskih poslova osudilo je Washington zbog zloupotrebe „statusa zemlje domaćina“ nametanjem opsežnih ograničenja na boravak, kretanje, pristup bankama, pa čak i dnevne kupovine iranskih diplomata.

Navedeno je da su ove mjere osmišljene da poremete normalne i zakonite funkcije iranskih predstavnika.

Prema saopštenju, odluka Washingtona da zabrani trojici članova iranske Misije pri UN-u da nastave svoj rad označila je "kulminaciju" američkih kršenja Sporazuma o zemlji domaćinu.

Ministarstvo je osudilo taj potez kao nezakonit, politički motiviran i kršenje koje je dovelo u pitanje podobnost Sjedinjenih Država da budu domaćini sjedišta UN-a.

Upozoreno je da takve akcije potkopavaju efikasnost UN-a, narušavaju kredibilitet generalnog sekretara svjetske organizacije i krše principe Povelje UN-a.

U saopštenju se poziva šef UN-a da preduzme mjere kako bi spriječio daljnja kršenja diplomatskih prava Islamske Republike i upozorava se da se ne dozvoli normalizacija kršenja prava zemlje domaćina.

Teheran naglašava da će nastaviti tražiti odgovornost od Washingtona i braniti svoja suverena prava prema Sporazumu o sjedištu.

Najnoviji spor slijedi nakon ranije žalbe Irana u septembru, kada je njegov ambasador pri UN-u Amir Saeid Iravani protestovao zbog ograničenja kretanja koja su SAD nametnule predsjedniku Masoudu Pezeshkianu, ministru vanjskih poslova Abbasu Araghchiju i drugim visokim zvaničnicima koji su prisustvovali 80. zasjedanju Generalne skupštine UN-a.