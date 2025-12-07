Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova: Vrlo smo zabrinuti zbog nastavka tenzija između Afganistana i Pakistana

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Ismail Baghaei, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran, danas je (nedjelja, 6. decembra) na svojoj sedmičnoj konferenciji za novinare objavio da je Teheran "vrlo zabrinut" zbog nastavka tenzija na granicama između Afganistana i Pakistana.

Govoreći o iranskoj historijskoj, kulturnoj i vjerskoj povezanosti s obje zemlje, kao i o postojanju zajedničke granice, naglasio je: Svaka nesigurnost na perifernim granicama direktno ugrožava iransku nacionalnu sigurnost.

Glasnogovornik diplomatske službe dodao je: Od prvih dana eskalacije napetosti, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi, u odvojenim pozivima s visokim pakistanskim i afganistanskim zvaničnicima, najavio je punu spremnost Teherana da pomogne u smanjenju napetosti i rješavanju razlika kroz dijalog.

Baghaei je naglasio: Ovi napori su bili kontinuirani i još uvijek traju; tokom nedavne posjete Alija Larijanija, višeg savjetnika vrhovnog vođe, Pakistanu, ovo pitanje je posebno pokrenuto. Također smo naglasili potrebu za suzdržanošću i povratkom pregovorima u telefonskim i ličnim razgovorima s afganistanskim zvaničnicima.

Također je najavio konsultacije Irana s regionalnim partnerima kako bi se iskoristili zajednički kapaciteti za smanjenje napetosti i rekao: "Značajan broj zemalja u regiji također je zabrinut zbog sigurnosnih implikacija ovih napetosti, a Iran koordinira s njima kako bi pronašao zajedničko rješenje."

Portparol Ministarstva vanjskih poslova zaključio je izrazivši nadu da će dvije susjedne zemlje spriječiti daljnju eskalaciju situacije kroz suzdržanost i konstruktivan dijalog.