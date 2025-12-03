Papa osudio islamofobiju i politiku protiv azila u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), papa Lav IV osudio je porast islamofobije, rasizma i političkih kampanja protiv izbjeglica u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama oštrim riječima. Ove primjedbe iznio je u razgovoru s novinarima na putu nazad u Rim nakon putovanja u Tursku i Libanon.

Kritizirajući „politike zastrašivanja“, Papa je rekao da je islamofobija rezultat propagande pokreta koji se oslanjaju na ekstremni nacionalizam i diskriminaciju kako bi usadili strah muslimanima i izbjeglicama. Naglasio je da je stvaranje straha od islama ili bilo koje druge religije „nehumano, nemoralno i suprotno učenjima kršćanstva“.

Također je nazvao strogu imigracijsku politiku američkog predsjednika Donalda Trumpa „nepravednom“ i pozvao na humaniji pristup imigrantima.

Ističući ulogu crkve u promicanju solidarnosti, papa Lav IV je rekao: Crkva mora otvoriti granice, ukloniti klasne i etničke barijere i usvojiti pristup zasnovan na humanosti i saosjećanju za sve ljude.