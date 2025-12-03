Novi val islamofobije na društvenim mrežama nakon pobjede Zohrana Mamdanija na izborima u New Yorku

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), pobjeda Zohrana Mamdanija, 34-godišnjeg političara i prvog muslimanskog gradonačelnika New Yorka, izazvala je široke reakcije u političkom i društvenom prostoru Amerike. Istovremeno s proslavom njegove pobjede nad Andrewom Cuomom, na društvenim mrežama se povećala značajna količina obmanjujućih informacija i antimuslimanske mržnje.

Nedavni napad na pripadnike američke Nacionalne garde u blizini Bijele kuće od strane afganistanskog državljanina za kojeg se tvrdi da pati od problema s mentalnim zdravljem, navodno je postao izgovor za eskalaciju islamofobije na internetu, gdje ekstremistički korisnici ciljaju muslimane, imigrante i tražitelje azila uvredljivim sadržajem.

Pregled medija i sajber prostora pokazuje da neki profili namjerno rasplamsavaju atmosferu objavljivanjem i ponovnim objavljivanjem starih, izvan konteksta izvan videa. Na primjer, video muslimanske kongregacijske molitve u Londonu iz 2012. godine više puta je ponovo objavljen s lažnom tvrdnjom o "molitvi u Westminsterskoj opatiji". Slični primjeri iz New Yorka također su ponovo objavljeni s ciljem podsticanja antimuslimanskih osjećaja.

Analitičari kažu da ovaj koordinirani obrazac objavljivanja, od anonimnih računa do lažnih mreža, iskorištava zabrinutost javnosti kako bi prikazao muslimane kao društvenu prijetnju.

Yassin Boushour, sociolog, naglasio je u intervjuu da reakcije na Mamdanijevu pobjedu nastavljaju historijsku tradiciju "proizvodnje sumnje i podozrenja" prema imigrantima i muslimanima na Zapadu. Prema njegovim riječima, takvi talasi, oslanjajući se na dugogodišnje stereotipe o "demografskim promjenama" i "identitetu", pomažu u reprodukciji strukturne islamofobije i mogu utjecati na percepciju javnosti, situaciju imigranata i globalne obrasce antiislamskih narativa.