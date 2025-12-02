Upozorenje profesora Univerziteta u Kabulu: Talibani nastoje eliminirati manifestacije svoje rivalske civilizacije: "perzijski jezik" i "šiizam"

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (ABNA), Sayyed Sikandar Hosseini Bamdad, poznati pjesnik i direktor biblioteke Ferdowsi u afganistanskom gradu Mazar-e-Sharifu, uhapšen je prije 10 dana od strane talibanskih snaga.

Profesor na Univerzitetu u Kabulu, koji iz očiglednih razloga ostaje anoniman, rekao je za ABNA da je Bamdadovo hapšenje jasno i nedvosmisleno posljedica talibanskog protivljenja perzijskom jeziku.

Ovaj šiitski univerzitetski profesor izjavio je da je glavni cilj talibanske vlade potpuna dominacija "Paštuna" nad ovom zemljom, te da će se boriti i nastojati eliminirati sve što utiče na njihovu vladu.

Smatrao je da je ovo pitanje razlog talibanskog protivljenja "perzijskom jeziku" i nametanja daljnjih ograničenja "šiitskoj" zajednici od 7 do 10 miliona ljudi i nepriznavanja dža'farijeve jurisprudencije i drugih šiitskih aktivnosti u Afganistanu.

Profesor je primijetio da postoje jasni znakovi da talibanska vlada nastoji postepeno eliminirati svoju rivalsku civilizaciju, naime horasansku civilizaciju i manifestacije te civilizacije, od kojih je najvažnija perzijski jezik.

Odgovarajući na pitanje novinara, upitao je: "Razmišljaju li o fizičkom eliminiranju nepaštuna?" Rekao je: Da su mogli, učinili bi to, ali to nije moguće, pa su pribjegli eliminaciji kulture i civilizacije nepaštuna.

Naglasio je da talibani čine sve što mogu da paštunski jezik učine dominantnim u cijelom Afganistanu, te smatra da je znak tog problema to što talibanski zvaničnici i snage govore paštunskim jezikom, čak i na sastancima i ceremonijama gdje publika u potpunosti govori perzijski, vjerujući da žele prisiliti govornike perzijskog da uče paštunski i postepeno eliminirati perzijski iz cijele zemlje.

U tom smislu, dodao je: U centralnim i sjevernim regijama Afganistana, koje su uglavnom perzijska govorna područja, čak se i natpisi na uredima i natpisi na nivou gradova mijenjaju s perzijskog na paštunski.

Istaknuti univerzitetski profesor je nastavio da je još jedan znak talibanskih napora da eliminišu perzijski jezik pisanje službenih pisama i saopštenja na paštunskom jeziku.

Uklanjanje solarnog hidžretskog datuma i njegovu zamjenu lunarnim hidžretskim datumom u pismima i drugim državnim poslovima tokom talibanske vlade smatra još jednim znakom antiperzijanizma sadašnje afganistanske vlade.

Šiitski profesor na Univerzitetu u Kabulu je na kraju upozorio da ako se ništa ne preduzme, za 20 godina afganistanska djeca će zaboraviti perzijski jezik i buduće generacije će govoriti paštunski.