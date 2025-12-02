2025. je najsmrtonosnija godina za Palestince od 1967.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), 12 izraelskih organizacija za ljudska prava objavilo je u zajedničkom izvještaju da je Tel Aviv udvostručio svoje operacije ubijanja i rušenja u Gazi i na Zapadnoj obali u 2025. godini bez ikakvih ograničenja.

Izvještaj naglašava da je 2025. bila "najsmrtonosnija i najrazornija" godina za Palestince od okupacije 1967. godine.

U Gazi je broj poginulih do prošlog oktobra dostigao 67.173, uključujući više od 20.000 djece i 10.000 žena, dok je najmanje 10.000 tijela još uvijek zakopano pod ruševinama.

Broj povrijeđenih porastao je na više od 170.000, a broj raseljenih osoba na 1,9 miliona, što je ekvivalentno 90 posto ukupnog stanovništva Pojasa Gaze.

13.000 djece pati od akutne pothranjenosti, a 461, uključujući 157 djece, umrlo je od gladi nakon što je Izrael zatvorio granični prijelaz Rafah i smanjio protok pomoći.

U pucnjavama na primaoce pomoći u hrani 2025. godine ubijeno je više od 2.300 ljudi, a povrijeđeno oko 17.000.

Na Zapadnoj obali, 44 palestinske zajednice su potpuno evakuirane, a 10 drugih je djelimično evakuirano, čime je raseljeno 2.932 ljudi, uključujući 1.326 djece.

Broj administrativnih pritvorenika bez suđenja dostigao je 3.577, a 98 Palestinaca je umrlo u pritvorskim centrima kao posljedica mučenja ili nehumanih uslova.

Potpisnici izvještaja su naveli da je Izrael sada „država bez nadzora“ koja sistematski krši međunarodno pravo.

Zaključak je: „Godina 2025. je pokazala da Izrael više ne može tvrditi da se mora ili da se samoodbranjuje.“