Esmaeil Baghaei je govorio na konferenciji za novinare u ponedjeljak, identificirajući problem kao "zajedničku regionalnu brigu" i podvlačeći važnost stabilnosti kao imperativa cijelog regiona.

Zvaničnik je objasnio da je sirijska sigurnost neodvojiva od sigurnosti šire stabilnosti zapadne Azije, izdvajajući kontinuirane izraelske "akte agresije" i nedavni pojavak visokih izraelskih zvaničnika unutar okupiranih dijelova Sirije.

„Jedna od ključnih, zajedničkih zabrinutosti među regionalnim nacijama je nastavak napada cionističkog režima na Siriju“, rekao je Baghaei, dodajući da je Tel Aviv "posljednjih sedmica" dublje prodro u zemlju.

Baghaei je naglasio da su „sva pitanja u regiji međusobno povezana“, navodeći „tragične [izraelski proizvedene] krize“ u Pojasu Gaze i Libanu kao primjere.

Prošle godine, režim je podržao sve žešće napade širom Sirije od strane takozvane terorističke grupe Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) Takfiri zračnim napadima usmjerenim na civilnu i odbrambenu infrastrukturu zemlje. Kao rezultat toga, militanti predvođeni HTS-om su na čelu vlade predsjednika Bashara al-Assada.

Razni izvještaji su pokazali da je tokom eskalacije režim izveo više od 1.000 zračnih napada na sirijsku teritoriju i preko 400 kopnenih napada na jugu.

Nakon sloma Assadove vlade, Tel Aviv je također proširio svoj utjecaj na okupiranu Golansku visoravan preuzimanjem kontrole nad demilitariziranom tampon zonom, prkoseći Sporazumu o razdvajanju iz 1974. godine. Ranije ovog mjeseca, visoki izraelski zvaničnici, uključujući premijera Benjamina Netanyahua, posjetili su tampon zonu, što je izazvalo izraze zabrinutosti od strane Ujedinjenih nacija.

Glasnogovornik je odbacio ideju da Saudijska Arabija djeluje kao posrednik između Irana i novog režima u Siriji.

Teheran se radije konsultuje s Rijadom o pitanjima koja se tiču ​​Sirije, ne kako bi otvorio "nove [komunikacijske] kanale", već radi podsticanja regionalne sigurnosne svijesti i kolektivnih rješenja.

„Naš dijalog nije o stvaranju bilateralnog kanala, već o doprinosu regionalnim i sigurnosnim uslovima i osiguravanju međusobnog razumijevanja novih perspektiva“, rekao je Baghaei.

Naglasio je da je takav diplomatski angažman postao „fiksna agenda unutar iranske diplomatije“, koja uključuje Saudijsku Arabiju, kao i druge države članice Arapske lige.

U istom kontekstu, naveo je zvaničnik, zamjenik saudijskog ministra vanjskih poslova Saud bin Mohammed Al-Sati nedavno je otputovao u Teheran, gdje je razgovarao s iranskim zvaničnicima o Siriji.