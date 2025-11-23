U izraelskom napadu na jug Bejruta preko 30 ubijenih i ranjenih

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), eksplozija se dogodila u ulici Al-Areed u južnom predgrađu Bejruta, a meta su bili četvrti i peti sprat desetospratnice u Haret Hariku.

Libanski centar za hitnu medicinsku pomoć objavio je različite statistike; neki izvještaji navode da je 5 osoba ubijeno, a 28 povrijeđeno, dok drugi navode da je jedna osoba ubijena, a 21 povrijeđena.

Reporter Al-Mayadeena također je izvijestio da je jedna osoba ubijena, a tri su povrijeđene, prema početnim statistikama.

Netanyahuov ured objavio je da je izraelska vojska ciljala šefa štaba Hezbollaha.

Cionistički mediji tvrde da je meta napada bio Abu Ali Tabataba'i, Hezbollahov komandant broj dva.

Izraelski televizijski kanali su izvijestili da su premijer i ministar rata režima potvrdili napad, te da je ovo treći pokušaj atentata na Tabatabaeija.

Axios je citirao američkog zvaničnika koji je rekao da Izrael nije obavijestio Washington prije napada, već samo o vremenu napada.

Libanska vojska je uspostavila sigurnosni kordon u tom području.

Izraelski mediji su izvijestili da nije bilo promjena vojnih naređenja na sjeveru okupiranih teritorija nakon napada i da komandanti sjevernog fronta čekaju rezultate.