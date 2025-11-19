Saudijski novac i američke tvrdnje susreću se u Bijeloj kući / Trump ponavlja svoje pretjerane izjave protiv Irana

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - američki predsjednik Donald Trump ugostio je saudijskog prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana u Bijeloj kući u utorak navečer, a na ovom sastanku je još jednom govorio specifičnim tonom protiv Irana i istovremeno pohvalio velika ulaganja Rijada u SAD.

Trump je ponovio svoje prethodne tvrdnje, dodajući: „Nijedan predsjednik se nikada nije usudio bombardirati iranski nuklearni program osim mene. Potpuno smo uništili iranske nuklearne kapacitete bombarderima B-2.“

Nazvao je taj potez „apsolutno ispravnim“, dodajući: „Nećemo dozvoliti Iranu da se približi nuklearnom oružju.“

Američki predsjednik je zatim ponovio istu staru rečenicu, rekavši: „Osjećam da je Iran vrlo željan da odmah postigne dogovor. Bilo bi dobro postići dogovor s Iranom.“

Međutim, Trump je značajan dio svog govora posvetio finansijskim pohvalama Saudijske Arabije, izjavivši: „Saudijska Arabija je do sada uložila 600 milijardi dolara u Sjedinjene Države, a ta brojka će do kraja moje prve godine na vlasti dostići 1 bilion dolara. Postigli smo ukupna ulaganja od 17 biliona dolara, a do kraja prve godine ćemo dostići 21 bilion dolara.“

Dodao je: „Sjedinjene Države grade najveću mrežu fabrika na svijetu, a Saudijska Arabija je ovim ulaganjima stvorila hiljade američkih radnih mjesta.“

S ciljem privlačenja saudijske finansijske podrške u Sjedinjenim Državama, pohvalio je Bin Salmana i osvrnuo se na ubistvo Jamala Khashoggija, tvrdeći: Bin Salman nije bio svjestan ovog incidenta!

Ovaj sastanak i Trumpove riječi ukazuju na nastavak njegove uobičajene politike: prijetnje i pretjerivanja protiv Irana s jedne strane, i oko na saudijske petrodolare s druge strane.