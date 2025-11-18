Izrael: Prodaja aviona F 35 Rijadu ugrožava našu vojnu nadmoć

Izraelska vojska upozorila je Saudijsku Arabiju na posljedice prodaje naprednih borbenih aviona F-35 od strane Sjedinjenih Američkih Država.

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), izraelska vojska upozorila je Saudijsku Arabiju na posljedice prodaje naprednih borbenih aviona F-35 od strane Sjedinjenih Američkih Država i smatrala je da sporazum predstavlja prijetnju vojnoj nadmoći Izraela u regiji.

Prema dokumentu koji je izraelsko ratno zrakoplovstvo dostavilo političkom rukovodstvu režima, zračna nadmoć Tel Aviva na Bliskom istoku u osnovi se zasniva na njegovom monopolu na posjedovanje stealth borbenih aviona pete generacije.

Zvaničnici izraelskog ratnog zrakoplovstva naglasili su da su napredne mogućnosti borbenih aviona F-35 u oblastima detekcije, obrade podataka i mrežnih sistema stvorile neviđenu prednost za Izrael u poređenju s bilo kojom drugom zemljom u regiji.

U dokumentu se objašnjava da se dugometne operacije izraelske flote Adir oslanjaju na ovaj monopol, omogućavajući joj da provodi tajne misije na velikim udaljenostima izvan svojih granica. Procjene sugeriraju da bi, ako bi Saudijska Arabija nabavila isti tip borbenog aviona, operativna prednost Izraela bila ograničena.

Izvještaj Ratnog zrakoplovstva također je upozorio da bi kupovina nekoliko eskadrila aviona od Lockheed Martina od strane Rijada mogla poremetiti ključne proizvodne linije, odgoditi izraelske narudžbe i poremetiti programe modernizacije zračnih snaga.

Izrael je prethodno pristao kupiti četvrtu eskadrilu F-35 od Boeinga, kao i eskadrilu F-15IA za zamjenu zastarjelih aviona. IDF je saopštio da je svoj stav o sporazumu prenio političkom rukovodstvu.

U Washingtonu, američki predsjednik Donald Trump najavio je da njegova zemlja namjerava nastaviti s prodajom aviona Saudijskoj Arabiji prije nego što prijestolonasljednik Mohammed bin Salman posjeti Bijelu kuću.

Trump je prošle sedmice naznačio da razmatra zahtjev Rijada za kupovinu velikog broja naprednih borbenih aviona i izrazio podršku naporima za normalizaciju regionalnih odnosa između Saudijske Arabije i Izraela. Saudijska Arabija je navodno zatražila 48 F-35.

Visoki zvaničnik Bijele kuće također je rekao da je Trump spreman podržati sporazum, ali da će donijeti konačnu odluku nakon sastanka sa saudijskim prijestolonasljednikom.