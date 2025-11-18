Imam džuma-namaza u Michiganu: Svijet je uzeo pouku iz mudrosti vrhovnog lidera / Iran ostvario briljantnu pobjedu u 12-dnevnom ratu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - Hojjatoleslam wal-Muslimin Basem al-Shara, imam džuma-namaza u Michiganu, SAD, naglasio je u ovonedeljnim hutbama džuma-namaza da je Islamska Republika Iran postigla "briljantnu pobjedu" u 12-dnevnom ratu koji joj je nametnuo cionistički režim i da je bila u stanju da brani svoje nacionalne interese bez oslanjanja na strane sile.

Govoreći o četiri decenije pritiska i sankcija protiv Irana, Al-Sharaa je rekao: „Uprkos četrdeset godina opsade i bez pomoći Kine, Rusije ili bilo koje druge zemlje, Iran je uspio neutralizirati stranu prijetnju hrabrošću i snalažljivošću, oslanjajući se na domaću proizvodnju, mudro donošenje odluka i otpor naroda.“

Imam džuma-namaza u Michiganu nastavio je da studijski i istraživački centri u svijetu danas ispituju kako je postignuta ova pobjeda i da je uloga vodstva u ovom uspjehu dobila posebnu pažnju.

Nastavio je rekavši: „Mudri vođa revolucije, ajetullah Seyyed Ali Hamenei, globalna je figura čijim riječima i stavovima međunarodni centri posvećuju pažnju. Mudrost, brzina donošenja odluka i sposobnost upravljanja krizama karakteristike su koje su ovog velikog vođu učinile da ga svijet i dalje poštuje u devedesetoj godini života.“

Izražavajući žaljenje zbog pojave nekih kritika unutar Irana nakon završetka rata, Al-Sharaa je ovo ponašanje nazvao „izazovnim i štetnim“ i rekao: „Nažalost, neki bivši zvaničnici iranske izvršne vlasti, koji su godinama bili na vlasti, počeli su sumnjati i ismijavati rukovodstvo nakon što im je istekao mandat; to utiče na zdravlje unutrašnjeg prostora Irana.“

Naglasio je da glavna prijetnja Islamskoj Republici dolazi iznutra, a ne izvana, dodajući: „Snaga iranske nacije leži u njihovom jedinstvu i njihovoj privrženosti mudrom vodstvu ajetullaha Hameneija. Ovo jedinstvo je istinska čast i glavni grad Islamske Republike.“

Osvrćući se na razliku u gledištima između islamske i zapadne perspektive, rekao je: „Zapad želi da vrlina služi politici, ali Islamska Republika, na osnovu učenja islama, vidi politiku kao služenje vrlini. Ova razlika je fundamentalna i strukturna razlika.“

Al-Sharaa je na kraju pozvao sve političke struje da se fokusiraju na konvergenciju umjesto stvaranja tenzija, dodajući: "Danas svijet proučava riječi Vođe revolucije i ispituje ovaj fenomen. Molim Boga da zaštiti Vrhovnog vođu, vjerske autoritete i učenjake islamskog ummeta."