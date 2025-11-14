Intervju s američkim filozofom: Rušenje zida islamofobije u Americi

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), trend islamofobije, posebno nakon terorističkih incidenata posljednjih decenija, a posebno incidenta 11. septembra, postao je alat u nekim zapadnim društvima za podsticanje javnog mnijenja, opravdavanje diskriminatorskih politika i jačanje ekstremističkih diskursa, a ponekad je utro put politikama koje su u suprotnosti s principima jednakosti, slobode i pravde.

I u Sjedinjenim Državama, talas negativne propagande i medijskih stereotipa iskrivio je pravo lice muslimana. Međutim, u dubljim slojevima društva vidljivi su znaci promjene: učešće muslimanskih građana u upravljanju gradovima, njihova uloga u građanskim arenama i prisustvo ličnosti koje su uspjele probiti zid nepovjerenja znaci su postepenog rasta prihvatanja i međukulturnog dijaloga.

Pobjeda i uspjeh nekih muslimanskih ličnosti na lokalnim izborima sami po sebi dokaz su značajne promjene u stavu javnog mnijenja i postepenog poraza islamofobičnog diskursa na društvenom nivou.

Ličnosti poput Ilhan Omar (jedne od dvije muslimanke koje su prvi put postale članice Kongresa) i Zohran Mamdani postale su simboli nove generacije američkih muslimana; generacije koja ne stoji u defanzivnoj poziciji, već u poziciji donošenja odluka.

U intervjuu s Charlesom Taliaferrom, istaknutim profesorom teologije i filozofije religije na St. Olaf Collegeu, razgovarali smo o utjecaju i izazovima izbora Zohrana Mamdanija; uz objašnjenje da je Mamdani musliman na svoj način!

Charles Taliaferro je američki filozof i istaknuti profesor teologije i filozofije religije na St. Olaf Collegeu, koji je napisao knjige poput "Razgovori o Bogu i filozofiji religije".

U intervjuu za ABNA, izrazio je svoje stavove, pozivajući se na izvještaj Vijeća za američko-islamske odnose o valu islamofobne propagande u New Yorku nakon izbora za gradonačelnika u gradu.

Znaci poštovanja islama u srcu Amerike

U mnogim dijelovima Amerike još uvijek postoji antiislamski element, ali gotovo uvijek je postojao centar poštovanja i časti. Na primjer, naziv okruga Medina u američkoj saveznoj državi Ohio preuzet je od naziva grada Medine u Saudijskoj Arabiji i grada Elkadera u saveznoj državi Iowi. Savezna država Minnesota, Maine, ima muslimanske građanske vođe. U međuvremenu, pobjeda Zohrana Mamdanija na izborima za gradonačelnika New Yorka, koja je privukla pažnju cijele Amerike, ogroman je događaj u eliminaciji islamofobije.

Mamdanijeva pobjeda; veliki test za obećanje jednakosti

Taliaferro je, kao odgovor na pitanje da li su, s obzirom na pobjedu Zohrana Mamdanija na izborima za gradonačelnika New Yorka, ciljevi islamofobne kampanje bili uspješni? Rekao je: Njegov izbor je zapravo poraz za islamofobiju, ali još je prerano govoriti o potpunom prihvatanju od strane svih ljudi. Već je uložio mnogo napora da okupi cijenjene savjetnike oko sebe. Ovo je povećalo njegovo samopouzdanje.

Njegov najveći izazov vjerovatno će biti ispunjenje obećanja o jednakosti, a također i pitanje može li finansirati obećane reforme oporezivanjem bogatih pojedinaca i kompanija.

Reakcije; od cionističkih zabrinutosti do Trumpovih prijetnji

U vezi sa cionističkom reakcijom na Mamdanijevu pobjedu i pokušajem da se insinuira da je New York nesiguran za Jevreje i cioniste zbog ove pobjede, rekao je: New York je poznat i slavan po visokom procentu Jevreja, ali treba napomenuti da nisu svi Jevreji cionisti ili nisu bili pod utjecajem sadašnje izraelske vlade. Neki jevrejski lideri izrazili su duboku zabrinutost zbog Mamdanijeve pobjede, ali naprotiv, drugi su mu čestitali na pobjedi.

Trump i nastavak islamofobnih politika s vrha vlasti

Ugledni profesor teologije i filozofije religije, procjenjujući reakciju američkog predsjednika Donalda Trumpa na Mamdanijevu pobjedu i prijetnju smanjenja općinskog budžeta, rekao je: Trumpova reakcija i prijetnje su potpuno predvidljive ne samo od strane stručnjaka za političku kulturu, već i od strane šire javnosti. Američki predsjednik jasno kaže da su oni koji mu se protive ujedno i neprijatelji Sjedinjenih Država. Decenijama Trump osuđuje one koji ga kritikuju kao antiameričke i buntovne, oslanjajući se na lažne i obmanjujuće vijesti. Danas nema sumnje da će Trump barem još godinu dana, do međuizbora u novembru 2026. godine, imati nenadmašnu moć prisile, ali Demokratska stranka bi mogla preuzeti kontrolu nad Senatom i Predstavničkim domom od republikanaca.