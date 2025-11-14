Izraelska tajna operacija razotkrivena: Palestinci zaglavljeni u avionu na aerodromu

Aerodrom u Johannesburgu postao je poprište međunarodnog incidenta kada grupi Palestinaca koji su doputovali iz Gaze nije dozvoljeno da izađu iz aviona. Iza kulisa, Izrael navodno provodi novu taktiku za izvlačenje civila iz Gaze.

Prema navodima izvora, Izrael je uspostavio "lažne urede" koji su reklamirali putovanja u Južnoafričku Republiku, zemlju koja ne zahtijeva vize za palestinske pasoše. Navodno su prodavani turistički paketi po cijeni od 2.700 dolara po osobi, a putnike su upućivali na letove s izraelskog aerodroma Ramon.

Južnoafričke vlasti intervenisale su nakon što su uočile nepravilnosti. Zvaničnici su utvrdili da su uslovi ulaska za putnike bili manipulirani. Zbog toga aerodrom nije dozvolio iskrcavanje putnika i odlučio je da avion zadrži na pisti dok se ne pronađe rješenje. Jedna od opcija o kojoj se navodno razmatralo bila je vraćanje aviona na aerodrom Ramon.

Incident je privukao veliku pažnju izraelskih medija, koji su objavljivali naslove poput: "Južna Afrika podnosi tužbu za genocid, ali odbija palestinske izbjeglice".

Situacija je dodatno bacila svjetlo na Izraelove nove taktike prisilne migracije u Gazi, kao i na čvrst stav Južnoafričke Republike nakon tužbe za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.