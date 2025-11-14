HTS oduzela Rusiji ugovore o sirijskim lukama; predala Tartus UAE, Latakiju Francuskoj

DP World je zvanično započeo s radom nekoliko mjeseci nakon potpisivanja 30-godišnjeg ugovora o koncesiji od 800 miliona dolara sa Sirijskom generalnom upravom za kopnene i morske luke.

„Posvećeni smo primjeni globalne ekspertize DP Worlda kako bismo izgradili modernu i digitalno opremljenu luku koja će povećati trgovinu, stvoriti prilike i čvrsto pozicionirati Tartus kao ključno trgovinsko središte u istočnom Mediteranu“, rekao je Fahad al-Banna, novoimenovani izvršni direktor DP Worlda Tartus.

Prema sporazumu, DP World bi unaprijedio infrastrukturu luke, proširio kapacitete za rukovanje i skladištenje te investirao u sisteme za rukovanje rasutim teretima.

Ovo dolazi nakon što je režim u Siriji, predvođen Hay'at Tahrir al-Shamom (HTS), u junu odlučio poništiti sporazum iz 2019. godine između vlade bivšeg predsjednika Bashara al-Assada i ruskog Stroytransgaza, rekavši da je kompanija prekršila ugovor time što nije uložila obećanih 500 miliona dolara u modernizaciju Tartusa.

Uz Tartus, potpisana je i posebna 30-godišnja koncesija s francuskom brodarskom kompanijom CMA CGM za upravljanje lukom Latakija, najvećim lučkim gradom u zemlji.

Ova promjena dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump u maju najavio da će sve američke sankcije Siriji biti ukinute.

Trump je to objavio u saudijskoj prijestolnici Rijadu tokom svoje posjete kraljevstvu, gdje se sastao s Abu Mohammedom al-Jolanijem, vođom režima predvođenog Hay'at Tahrir al-Shamom (HTS) u Siriji, koji je izrazio spremnost za normalizaciju odnosa između Damaska ​​i Izraela.

Nekada povezan s Al-Kaidom i ISIL-om, al-Jolani je preuzeo vlast u Siriji nakon brzog napada njegove militantne grupe Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), koja je svrgnula vladu predsjednika Bashara al-Assada u decembru 2024. godine.