SAD razmatraju plan za raspoređivanje hiljada vojnika na granici Gaze

Izvještavajući u utorak, izraelski istraživački portal Shomrim rekao je da objekt ima cijenu od 500 miliona dolara.

Isturena baza bi također dala Washingtonu mogućnost da djeluje samostalno na terenu bez potrebe za izraelskom koordinacijom i direktno oblikuje dinamiku.

Posmatrači su primijetili da plan dolazi u trenutku kada je globalno ogorčenje režima zbog njegovog rata genocida u Gazi koji je započeo u oktobru 2023. godine dostiglo vrhunac. Dodali su da je ovo potencijalno potaknulo Tel Aviv da zatraži od svojih saveznika da unaprijede njegove ciljeve dok se privremeno povlači iz centra pažnje.

Međutim, palestinski zvaničnici upozorili su da takvi koraci predstavljaju pokušaj zamjene jedne okupacije drugom, odnosno samo zamjenu izraelskih čizama za strane.

Početkom novembra, Mousa Abu Marzouk, visoki vođa pokreta otpora Hamas u Gazi, jasno je stavio do znanja da grupa nikada neće tolerisati takav aranžman.

"Ne možemo prihvatiti vojnu silu koja bi bila zamjena za okupacionu vojsku u Gazi", rekao je za Al Jazeeru.

Ranije je Washington distribuirao nacrt rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a kojom se predlaže stvaranje takozvanih "Međunarodnih stabilizacijskih snaga (ISF)" u Gazi na najmanje dvije godine.

Snage, koje bi navodno formirali SAD, Turska, Katar i Egipat, djelovale bi pod izgovorom rekonstrukcije i sigurnosti, a istovremeno bi efektivno osiguravale "demilitarizaciju" Gaze i demontiranje infrastrukture otpora.

Prema američkom portalu Axios, plan ISF-a predstavlja dio prve faze prijedloga od 20 tačaka koji je osmislio Donald Trump, a koji tvrdi da će "okončati rat" u Gazi.

Kritičari su, međutim, tvrdili da prijedlog ignorira ključna pitanja izraelske okupacije, odgovornosti za ratne zločine i prava Palestinaca na samoopredjeljenje i odštetu.

Abu Marzouk je također otkrio da su se Washington i Tel Aviv protivili tome da se Vijeću sigurnosti dozvoli da službeno naloži takvu misiju.

U međuvremenu, SAD su već otvorile manji Civilno-vojni koordinacijski centar (CMCC) u gradu Kiryat Gat, sjeverno od Gaze, koji su zvaničnici američke Centralne komande opisali kao središte za „humanitarnu i vojnu koordinaciju“.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu, tokom posjete toj zemlji, obećao je da će „razoružavanje Hamasa i demilitarizacija Gaze biti postignuti“.

Hamas je rekao da je njegovo oružje suštinski povezano s postojanjem okupacije, što zahtijeva da borci otpora budu stalno u pripravnosti za bilo kakvu potencijalnu agresiju velikih razmjera protiv Gaze.