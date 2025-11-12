Pakistanski talibani preuzeli odgovornost za smrtonosnu eksploziju u Islamabadu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Agence France-Presse objavila je da je Tehreek-e-Taliban Pakistan preuzeo odgovornost za samoubilački bombaški napad ispred pravosudnog kompleksa u Islamabadu u utorak. Eksplozija se dogodila u ranim jutarnjim satima i u njoj je poginulo najmanje 12 ljudi, a povrijeđeno više od 20.

Detalji eksplozije

Pakistanski mediji, uključujući mreže New News i Samaa, ranije su izvijestili da su u eksploziji ubijene i povrijeđene desetine ljudi. Dva pakistanska sigurnosna zvaničnika također su izjavila za Associated Press da je eksploziju uzrokovala automobilska bomba.

Pakistanski ministar unutrašnjih poslova Mohsin Naqvi potvrdio je da je u samoubilačkom napadu ubijeno 12 ljudi. Rekao je da je napadač pokušao ući u prostorije suda, ali nije uspio i umjesto toga je ciljao policijsko vozilo. Dodao je da su napad izveli "elementi koje podržava Indija i predstavnici afganistanskih talibana povezani s Tehreek-e-Taliban Pakistan", iako je istraga u toku.

Serijski napadi

Eksplozija u Islamabadu dogodila se samo dan nakon napada na vojni koledž u području Wane i još jedne eksplozije u Crvenoj tvrđavi u New Delhiju u Islamabadu, incidenti koji su udvostručili zabrinutost zbog rastućih sigurnosnih tenzija u Pakistanu.

Stav pakistanskih talibana

Prije nego što je Islamabad službeno preuzeo odgovornost za napad, Tehreek-e-Taliban Pakistan je negirao umiješanost u napade u Islamabadu i Wani u izjavama koje je podijelio s američkim medijem CBS News. Međutim, pakistanski sigurnosni analitičari sugerirali su da ta grupa stoji iza oba napada.