Iranski šef sigurnosti kaže da 'nije poslana nova poruka' SAD-u

U objavi na X u utorak, Ali Larijani je naglasio da je stalni prioritet Irana ukidanje sankcija, što je opisao kao centralni cilj diplomatskih napora vlade.

„Može li iko tvrditi da želimo sankcije? Svi ciljevi i diplomatski napori vlade usmjereni su na njihovo okončanje“, rekao je.

Objasnio je da odsustvo novih poruka proizlazi iz činjenice da su prethodni pregovori već održani, ali SAD nisu pokazale spremnost da postignu sporazum.

Ove primjedbe dolaze usred stalnih spekulacija o indirektnim kontaktima između Teherana i Washingtona o nuklearnim i regionalnim pitanjima.

Iran je više puta naglasio da je ublažavanje sankcija temelj svakog potencijalnog diplomatskog napretka, ali da Sjedinjene Države nisu uspjele pokazati istinsku spremnost za postizanje dogovora.

Iran i SAD su ranije ove godine održali pet rundi razgovora o pronalaženju zamjene za nuklearni sporazum iz 2015. godine, prema kojem se Iran obavezao na ograničenja izgradnje povjerenja u svom nuklearnom radu u zamjenu za ukidanje sankcija.

Ali SAD i Izrael su pokrenuli 12-dnevnu kampanju zračne agresije protiv Irana uoči šeste runde, ubivši stotine ljudi i oštetivši vojnu i nuklearnu infrastrukturu zemlje.