Ahmed al-Sharaa u Bijeloj kući; posjeta bez formalnosti i sa skrivenim porukama

Prema novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (ABNA), sirijsko Ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da su Sjedinjene Države još jednom najavile svoju podršku postizanju sigurnosnog sporazuma između Izraela i Sirije.

Ovaj stav je iznesen nakon sastanka ministara vanjskih poslova SAD-a, Sirije i Turske u Washingtonu i tokom službene posjete sirijskog predsjednika Ahmeda al-Sharaa Sjedinjenim Državama.

U tom smislu, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da njegova vlada radi s Izraelom na poboljšanju odnosa sa Sirijom. Na pitanje o prošlosti sirijskog predsjednika, kojeg je Washington nedavno stavio na crnu listu kao bivšeg komandanta Al-Kaide, rekao je: „Neki kažu da je njegova prošlost bila napeta... Svi smo imali napetu prošlost.“

Sirijski ministar vanjskih poslova Asaad al-Shaibani također je opisao sastanak između al-Sharaa i Trumpa kao „konstruktivan“, rekavši da je naglašena podrška nacionalnom jedinstvu Sirije i obnovi zemlje.

„Ovaj sastanak održan je nakon višemjesečnih intenzivnih priprema i razgovarano je o svim aspektima sirijskog pitanja“, napisao je u poruci na društvenoj mreži „X“.

Putovanje bez formalnosti i sagledavanje rezultata

Putovanje privremenog sirijskog predsjednika Ahmeda al-Sharaa u Sjedinjene Države dočekano je hladnim i proračunatim dočekom iz Washingtona, jer je u Bijelu kuću ušao na stražnja vrata. Ovo je znak uslovnih odnosa Amerike i nesigurnog procesa na putu ka političkoj normalizaciji.

List Al-Akhbar Lebanon je napisao: Dok su sirijske prelazne vlasti opisale posjetu kao historijsku i smatrale je prvim prisustvom sirijskog predsjednika na američkom tlu, američka vlada je ugostila al-Sharaau bez ikakvih formalnosti. Njegov sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom održan je iza zatvorenih vrata i važni detalji nisu objavljeni.

Bijela kuća je izdala samo kratko saopštenje u kojem je najavila da se Trump sastao s al-Sharaaom. Istovremeno, američko Ministarstvo finansija je napomenulo da su sve sankcije nametnute Siriji, uključujući predsjedničke sankcije i zakon "Cezar", suspendovane.

U saopštenju sirijskog predsjedništva navodi se da je sastanak održan u prisustvu Assada al-Shaibanija i Marca Rubia, ministara vanjskih poslova dvije zemlje, te da je fokus razgovora bio na bilateralnim odnosima, načinima njihovog razvoja i zajedničkim regionalnim i međunarodnim pitanjima.

Putovanje je uslijedilo nakon opsežnih priprema Washingtona, uključujući uklanjanje Ahmeda al-Sharaa i njegovog ministra unutrašnjih poslova s ​​liste terorističkih organizacija Vijeća sigurnosti. Cilj ovih mjera je otvoriti put sirijskoj prelaznoj vladi da se pridruži međunarodnoj koaliciji protiv ISIS-a i započne novu rundu sirijsko-izraelskih pregovora. Thomas Barrack, specijalni izaslanik SAD-a za Siriju, izrazio je nadu da će do kraja ove godine biti potpisan sporazum između Damaska ​​i Tel Aviva, sporazum koji bi mogao dovesti do normalizacije odnosa.

Prije sastanka s Trumpom, al-Sharaa se sastao s članovima sirijske zajednice u SAD-u, naučnicima i novinarima. Ovo je njegov treći sastanak s Trumpom; prethodna dva bila su u Rijadu i New Yorku, ali posljednji sastanak je prvi direktan razgovor između njih. Međutim, sastanak je bio kratak i završio je bez konferencije za novinare ili detaljne izjave.

S druge strane, sirijska prelazna vlada pokušala je stvoriti povoljnu političku i medijsku atmosferu za posjetu. To je uključivalo najavu velike operacije protiv ćelija ISIS-a u provincijama Aleppo, Idlib i predgrađu Damaska ​​te hapšenje 71 osumnjičenog. Al-Shaibani je također objavio video na kojem se vidi Al-Shara kako igra košarku sa komandantom Centralne komande SAD-a i komandantom Zajedničke komande snaga u predsjedničkoj palati u Damasku; ove slike simbolizirale su bliske veze između Al-Share i američke vojske i indirektnu poruku Sirijskim demokratskim snagama (SDF).

Međutim, tišina nakon sastanka pokrenula je pitanja o njegovim stvarnim rezultatima, posebno jer SAD još nisu zvanično objavile pridruživanje sirijske prelazne vlade koaliciji protiv ISIS-a ili sporazum s Izraelom. Ova dva dosijea su među glavnim prioritetima Washingtona i čini se da je potrebno više vremena da se razjasni njihov status.

Sveukupno, posjeta Ahmeda al-Share Washingtonu je prekretnica za sirijsku prelaznu vladu i njen položaj u regionalnim i međunarodnim jednačinama; Međutim, iz Trumpove perspektive, ova posjeta je manje važna i on je možda preuzeo kontrolu nad sirijskim dosijeom putem svog specijalnog izaslanika; uloga koja podsjeća na misiju francuskog visokog komesara tokom mandata. Ovi događaji se dešavaju dok Izrael nastavlja širiti svoje vojne i sigurnosne aktivnosti na jugu Sirije i čini se da ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad ovim područjem.

Vrijedi napomenuti da je do prije skoro godinu dana Ahmed al-Shara bio vođa grupe koja se odvojila od grupe Al-Kaida; grupe koja je izvela poznati napad u New Yorku. Prije toga, bio je borac protiv američkih snaga u Iraku. Američka vlada je odredila nagradu od deset miliona dolara za njegovo hapšenje i on je bio zatvoren na 5 godina zbog članstva u grupi ISIS.