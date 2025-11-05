Caleb Maupin za ABNA24: Islamska revolucija je utemeljena na borbi protiv imperijalizma/ Trump je zarobljenik cionističkih lobija i mafije

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), nedavno su objavljene vijesti o želji i slanju pisma Sjedinjenih Američkih Država Iranu radi nastavka pregovora, a također je Badr Al-Busaidy, ministar vanjskih poslova Omana, pozvao dvije strane da se vrate za pregovarački stol i nastave proces razgovora kako bi se riješilo iransko nuklearno pitanje. U međuvremenu, Vođa Islamske revolucije je u svojim nedavnim izjavama naglasio nedostatak povjerenja u američku stranu i fantazije predsjednika Donalda Trumpa o uništavanju iranskog nuklearnog programa. Što se tiče pitanja razlike između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, Vođa Islamske revolucije je također primijetio da "razlika između Islamske Republike i Sjedinjenih Američkih Država nije taktička, već inherentna".

S druge strane, val kritika na račun Trumpovog ličnog nastupa u Sjedinjenim Američkim Državama popraćen je demonstracijama pod nazivom "Ne kralju".

U tom kontekstu, američki govornik, novinar i politički analitičar Caleb Maupin, u intervjuu za novinsku agenciju ABNA, analizirao je izjave Vrhovnog vođe o odnosima Irana i SAD-a i demonstracijama hiljada Amerikanaca protiv Donalda Trumpa.

Caleb Maupin je osnivač i ideološki vođa Centra za političke inovacije i autor knjige "Mi smo graditelji našeg grada", te je mnogo putovao po Bliskom istoku i Latinskoj Americi.

Kao odgovor na pitanje šta je osnova za naglasak Vođe Islamske revolucije na suočavanju s imperijalističkom dominacijom, ovaj američki autor je rekao: "Islamska Republika je rođena na osnovu borbe protiv zapadnih kolonijalnih sila i njihove ekonomske dominacije svijetom i borbe protiv imperijalizma. Primjereno je da ova zemlja bude budna protiv onih koji slijede interese takvih sila i nastoje uništiti dostignuća Islamske revolucije."

Što se tiče izjava Vođe Islamske revolucije da američki problem s Iranom nije nuklearna bomba, već sprječavanje iranskog napretka, Maupin je izjavio: „Iransko nuklearno pitanje oduvijek je bilo stvar obmane. Iran je oduvijek bio u potpunosti posvećen Sporazumu o neširenju nuklearnog oružja i napravio je velike ustupke nuklearnim sporazumom iz 2015. godine, ali SAD nastavljaju lagati kako bi obuzdale Iran.“

Analizirajući Trumpovo ponašanje i politiku, dodao je: „Trump radi na učvršćivanju svoje moći i pregovara s raznim frakcijama među američkom elitom. Američki državni sekretar Marco Rubio dio je „mafije iz Miamija“ antikomunističkih prognanika iz Latinske Amerike. Vrlo su bliski frakciji Likud u izraelskoj politici. Dok su ga Trumpovi glasači izabrali u nadi da će biti manje vojnih intervencija, Trump je naporno radio na tome da pridobije ovu važnu frakciju američke desnice.“

Američki politički analitičar je o demonstracijama „Ne kralju“ rekao: „Ovi skupovi su održani u odbranu liberalnog poretka, tvrdeći da je Trump autoritaran i upoređujući ga sa liderima poput ruskog predsjednika Vladimira Putina ili sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una.“

Caleb Maupin, vjerujući da su „skupovi ukazivali na neke valjane kritike Trumpa“, naglasio je: „Ali ovi skupovi su u konačnici pojačali ideju da je 'snažno vođstvo' nekako loše i da Wall Street treba da vlada po defaultu. Da je Trump zaista autoritaran i da je zaista snažan lider koji se bori protiv Izraela i Wall Streeta, to bi bilo dobro, a ne loše. Ali on to nije i ne radi. Nasuprot tome, „organizacija koju smo pokrenuli sa sloganom 'Ruke dalje od Venecuele' marginalizirala je skupove 'Ne kraljevima' širom Sjedinjenih Država.“