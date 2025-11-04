Irak uslovio razoružanje grupa otpora povlačenjem SAD-a usred prijetnji Washingtona

Sudani je u ponedjeljak naglasio da je i dalje na snazi ​​plan da strane snage koje se navodno bore protiv ISIL-a potpuno napuste Irak do septembra 2026. godine jer je prijetnja od terorističkih grupa znatno smanjena.

„Nema ISIL-a. Sigurnost i stabilnost? Hvala Bogu što postoji... pa dajte mi izgovor za prisustvo 86 država (u koaliciji)“, rekao je, misleći na broj zemalja koje su učestvovale u „koaliciji“ od njenog formiranja 2014. godine.

„Tada će sigurno postojati jasan program za okončanje bilo kakvog naoružanja izvan državnih institucija. To je zahtjev svih“, citirao ga je Reuters, napominjući da bi frakcije mogle ući u službene sigurnosne snage ili ući u politiku polaganjem oružja.

Washington želi da Sudani raspusti grupe otpora povezane s Iračkim snagama narodne mobilizacije, krovnom grupom antiterorističkih frakcija koje su formalno integrirane u iračke vladine snage.

Sudanijeve primjedbe uslijedile su nakon što je irački ministar odbrane Thabit al-Abbasi otkrio da su Sjedinjene Države uputile svoje „konačno“ i „najozbiljnije“ upozorenje Iraku u vezi s aktivnostima frakcija otpora u zemlji.

U intervjuu tokom vikenda, Abbasi je rekao da se najnovija poruka Washingtona "tiče naoružanih frakcija i uključuje direktnu prijetnju u slučaju da te frakcije izvedu bilo kakve operacije kao odgovor na ono što Washington namjerava učiniti u regiji blizu Iraka u narednim danima".

Objasnio je da je upozorenje preneseno tokom telefonskog poziva s američkim ministrom rata Peteom Hegsethom, dodajući da je Hegseth zaključio razgovor rekavši: "Ovo je vaše posljednje upozorenje... i vrlo dobro znate kako će trenutna administracija odgovoriti."

Američki predsjednik Donald Trump nedavno je imenovao pristalicu svoje predsjedničke kampanje 2024. - koji nema iskustva u vladi i prethodno je vodio samo lanac apoteka marihuane - za novog specijalnog izaslanika svoje administracije za Irak kako bi pomogao u "unapređivanju interesa" Sjedinjenih Država.

U svojoj prvoj službenoj izjavi objavljenoj na njegovom X računu prošle sedmice, Mark Savaya je rekao da je njegova misija pomoći Iraku da se odrekne grupa otpora i oslobodi ga onoga što je nazvao "vanjskim miješanjem".

Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei rekao je tokom konferencije za novinare u ponedjeljak da Teheran smatra nedavne američke prijetnje pokušajem miješanja u unutrašnje poslove Iraka, posebno uoči izbora.

„U tom kontekstu, smatramo ove prijetnje oblikom miješanja u unutrašnje poslove Iraka, posebno jer se iznose uoči izbora s ciljem stvaranja napetosti i utjecaja na unutrašnje procese nezavisne zemlje“, rekao je Baghaei.

Napomenuo je da takve prijetnje krše principe nacionalnog suvereniteta i poštovanja nezavisnosti Iraka, odražavajući „intervencionističku i agresivnu prirodu“ Sjedinjenih Država.

Baghaei je naglasio da „ove akcije i pokušaji stvaranja napetosti neće imati utjecaja na odlučnost iračkog naroda, koji je odlučan da odluči i djeluje na osnovu onoga što smatra korisnim za sigurnost i interese svoje nacije.“

Washington i Bagdad su se dogovorili o postepenom povlačenju američkih snaga, a potpuno povlačenje se očekuje do kraja 2026. godine. Početno povlačenje trupa počelo je 2025. godine.

„Irak je jasan u svojim stavovima o održavanju sigurnosti i stabilnosti i da državne institucije imaju odluku o ratu i miru, te da nijedna strana ne može uvući Irak u rat ili sukob“, rekao je Sudani u intervjuu.