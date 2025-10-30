Jedan civil poginuo dok su izraelske snage pokrenule kopneni upad u južni Liban

Lokalni mediji izvijestili su da je izraelski vojni konvoj, koji se sastojao od nekoliko džipova, rano u četvrtak ušao u pogranični grad Blida u okrugu Marjayoun i provalio u privremenu općinsku zgradu grada.

Upad su pratili izraelski dronovi koji su letjeli nisko. Tokom napada čula se i pucnjava.

Općina Blida kasnije je objavila da je jedan od njenih zaposlenika, identificiran kao Ibrahim Salameh, koji je proveo noć unutar zgrade, ubijen od strane izraelskih snaga tokom njihovog upada.

Prema navodima općine, okupacijske snage su smrtno ranile Salameha dok je spavao.

Jedinice libanonske vojske konačno su mobilizirane u području nasuprot mjesta raspoređivanja okupacijskih trupa.

Dodatna pojačanja su pozvana u grad, a vojska se potom rasporedila oko općinske zgrade nakon povlačenja izraelskih vojnika.

Izraelski okupacijski zračni napadi ciljali su područja oko Al-Jarmaqa i Al-Mahmoudiyah u južnom Libanu.

Tijelo Salameha predano je lokalnoj civilnoj zaštiti nakon što je libanonska vojska pregledala mjesto atentata.

Premijer Nawaf Salam oštro je osudio izraelski upad u Blidu i direktno ciljanje općinskog službenika kao "očigledan napad na državne institucije i suverenitet Libana".

"U potpunosti smo solidarni s našim narodom na jugu i pograničnim selima, koji plaćaju cijenu za svoje pravo da žive u sigurnosti i dostojanstvu pod vlašću libanonske države", rekao je.

Salam je napomenuo da vlada Bejruta vrši pritisak na Ujedinjene nacije i zemlje koje sponzoriraju sporazum o prekidu vatre da okončaju ponavljana kršenja režima u Tel Avivu i da osiguraju potpuno povlačenje Izraela s libanonskih teritorija.

Sa svoje strane, ministar unutrašnjih poslova Ahmad al-Hajjar osudio je izraelski napad, rekavši: "Naglašavamo potrebu za okončanjem svih napada na civile i javne objekte."

Kasnije tog dana, libanska zvanična Nacionalna novinska agencija (NNA) izvijestila je da je niz izraelskih zračnih napada usmjeren na regije Mahmoudiyeh i Jarmaq u južnom Libanu.

S obzirom na značajne gubitke nastale tokom 14 mjeseci sukoba i neuspjeh u postizanju svojih vojnih ciljeva u agresiji protiv Libana, Izrael je bio primoran da pristane na primirje s Hezbollahom, koje je stupilo na snagu 27. novembra 2024. godine.

Od provedbe sporazuma, okupacijske snage su izvele više napada na Liban, uključujući zračne napade širom zemlje, pokazujući jasno nepoštivanje primirja.

Izraelske snage su također preuzele kontrolu nad pet značajnih područja u južnom Libanu, i to Labbouneh, Mount Blat, brdo Owayda, Aaziyyeh i brdo Hammamis, a sva se nalaze u blizini granice.

Libanon je osudio kontinuirano prisustvo izraelske vojske kao kršenje sporazuma o prekidu vatre i utvrđenog vremenskog okvira za povlačenje.