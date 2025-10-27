Otkrivanje knjige "Tazkirah-e-Shahid Rabi'ah" u New Delhiju / Knjiga koja je dovela do ubistva šiitskog učenjaka u Indiji

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), na ceremoniji održanoj uoči godišnjice šehadeta Rabi'ah u Delhiju, predstavljena je knjiga "Tazkirah-e-Shahid Rabi'ah" autora Hojjat-ul-Islam Sayyida Shahwara Hussaina Naqvija.

Ovo istraživanje je opisalo život i naučne borbe Hojjat-ul-Islam wal-Muslimeena Mirze Muhammeda Kamela Dehlavija.

Na ceremoniji predstavljanja ove knjige, koja je održana u prisustvu naučnika i mislilaca, govornici su, osvrćući se na naučni i historijski položaj Mirze Muhammeda Kamela Dehlavija, nazvali pisanje ove knjige velikom uslugom u oblasti religijskih istraživanja koja je popunila važnu prazninu u oblasti historije šiitskih naučnika na Indijskom potkontinentu.

Knjiga koja u prevodu znači "Spomenik na šehida Rabiju", napisana u pet poglavlja i oko dvjesto stranica, ispituje život, naučne službe, te vjerske i misionarske aktivnosti Mirze Muhammeda Kamela Dehlavija, jednog od poznatih učenjaka.

Objašnjavajući porodičnu pozadinu Kamela Dehlavija, autor je analitičkim i dokumentiranim pristupom ispitao različite aspekte naučnog, društvenog i kulturnog života ovog i branilaca škole Ahl al-Bayt (a.s).

Detaljan i obrazložen odgovor na knjigu "Dar dvanaestorice" Šaha Abdul Aziza Dehlavija smatra se jednim od vrijednih naučnih doprinosa Mirze Muhammeda Kamila Dehlavija, koja je sastavljena u dvanaest tomova pod naslovom "Nuzha dvanaestorice".

Ovo djelo je jedno od važnih djela u odbrani šiitske škole i svetosti vilajeta, koje pokazuje snagu argumenta, dubinu misli i potpuno naučno majstorstvo Dehlavija u teološkoj nauci.

Naučna osnova i snažni argumenti knjige "Nuzha dvanaestorice", koja je bila razuman odgovor protivnicima škole Ehl al-Bayt (a.s.), razljutili su neprijatelje ove škole, te je na kraju taj hrabri učenjak poginuo od strane svojih protivnika otrovom.

Tijelo Mirze Muhammeda Kamila Dehlavija sahranjeno je u području Panjab Sharif u Delhiju, Indija, a njegov mezar je danas mjesto zijareta.