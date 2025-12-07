Široka međunarodna osuda napada Snaga za brzo reagovanje na vrtić u Sudanu

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), domaće i međunarodne pravne, političke i humanitarne grupe oštro su osudile "katastrofalan" napad Snaga za brzo reagovanje na vrtić i bolnicu u gradu Kuluqi, koji se nalazi u državi Južni Kordofan u Sudanu; napad u kojem su poginule desetine ljudi, od kojih je većina bila djeca.

Sudanska vlada objavila je da je broj žrtava napada, koji je izveden dronovima, dostigao 79 mrtvih, uključujući 46 djece, i 38 povrijeđenih. Sudansko Ministarstvo vanjskih poslova nazvalo je taj čin užasnim genocidom i nastavkom organiziranih napada na civile.

Ministarstvo je upozorilo da neaktivnost međunarodne zajednice u suočavanju s takvim zločinima otvara put njihovom ponavljanju te je Vijeće sigurnosti i međunarodne strane smatralo odgovornima za nastavak nasilja.

Mreža sudanskih ljekara također je objavila da je do sada identificirano 50 smrtnih slučajeva, uključujući 33 djece, 4 žene i nekoliko humanitarnih radnika. Mreža je napad opisala kao "nehumani zločin" i direktno je odgovornima smatrala snage za brzi odgovor. Također je pozvala Ujedinjene nacije i pravne i humanitarne institucije da poduzmu "praktične i efikasne" mjere kako bi zaustavile napade na civile i odmah podržale medicinski i humanitarni sektor.

Sudanska Kongresna stranka, ogranak Južnog Kordofana, također je izrazila saučešće porodicama žrtava i naglasila potrebu da vojne strane preuzmu odgovornost i zaustave napade na vitalne objekte poput škola i bolnica. Stranka je pozvala na međunarodne napore za uspostavljanje humanitarnog prekida vatre i povratak na politički put.

S druge strane, Evropska komisija za upravljanje krizama nazvala je napad "jasnim ratnim zločinom" i pozvala na hitnu međunarodnu istragu i krivično gonjenje počinitelja. Tijelo je upozorilo da takve akcije ugrožavaju proces humanitarne pomoći i pojačavaju potrebu za čvrstim globalnim stavom kako bi se spriječilo njihovo ponavljanje.