Novi vođa milicije koju podržava Izrael u Gazi imao je veze s grupom povezanom s ISIL-om

Al-Duhaini je preuzeo vodstvo grupe poznate kao "Narodne snage" nakon nedavnog ubistva njenog bivšeg vođe, Yassera Abu Shababa, koji je također imao bliske veze s Daešom.

Grupa, naoružana i podržana od strane Izraela, djeluje prvenstveno u područjima južne Gaze pod izraelskom okupacijom i korištena je za suzbijanje utjecaja palestinskog pokreta otpora Hamas u pojasu.

Prema Al Jazeeri, al-Duhaini je prethodno radio za Palestinsku upravu prije nego što se pridružio Jaysh al-Islamu, salafističkoj organizaciji sa sjedištem u Gazi, inspirisanoj ideologijom Al-Kaide, koja se 2015. godine zaklela na odanost Daesh-u.

Izraelski mediji su također istakli al-Duhainijevu prošlost, napominjući njegovu ulogu komandanta u frakciji povezanoj s militantima povezanim s Al-Kaidom.

Al-Duhaini nije jedini član Narodnih snaga s ekstremističkim vezama. Druga figura u grupi, Issam Nabahin, identificirana je od strane Hamasa i egipatske obavještajne službe kao borac Daesh-a koji se prethodno borio protiv egipatskih snaga na Sinaju.

Sam Abu Shabab je održavao krijumčarske veze s Daesh-Sinai i imao je kriminalni dosije koji je uključivao optužbe za trgovinu drogom prije nego što je pobjegao iz zatvora tokom haosa koji je uslijedio nakon Hamasove operacije Al-Aksa.

Nakon što je formirao naoružanu bandu usred izraelskog bombardiranja Gaze, Abu Shabab je bio opremljen od strane Izraela i transformirao je svoju grupu u takozvane Narodne snage.

Prošlogodišnji procurili memorandum UN-a opisuje njegovu miliciju kao glavnu silu koja stoji iza pljačke kamiona s pomoći velikih razmjera u južnoj Gazi.

Abu Shabab je u intervjuu za The Washington Post priznao da je uzimao predmete iz kamiona s pomoći, iako je tvrdio da je izbjegavao oduzimanje hrane i dječjih potrepština.

Smrt Abu Shababa, za koju su izraelski mediji izvijestili da je posljedica unutrašnjeg spora, viđena je kao korak unazad u izraelskoj strategiji korištenja lokalnih milicija protiv Hamasa. Ali al-Duhaini je signalizirao svoju posvećenost nastavku kampanje.

„Zašto bih se bojao Hamasa kada se borim protiv Hamasa?“, rekao je za izraelski N12 News. „Borim se protiv njih, hapsim njihove ljude, konfiskujem im opremu i tjeram ih.“

Pokret je ukazao na važnost jedinstva među palestinskim narodom kako bi se spriječile izraelske zavjere, hvaleći porodice, plemena i klanove koji su se odrekli Abu Shababa i njegovih saučesnika.

Hamas je rekao da krivična djela koja su počinili Abu Shabab i njegova grupa u koordinaciji s izraelskom vojskom "predstavljaju očigledno odstupanje od nacionalnog i društvenog identiteta" i nemaju nikakve veze s vrijednostima i tradicijama palestinskog naroda.