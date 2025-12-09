Izraelski novi plan za proširenje naselja izazvao globalnu osudu

U ponedjeljak je izraelski režim nastavio sa svojim agresivnim planovima za preuzimanje više palestinske zemlje na okupiranoj Zapadnoj obali.

Izraelski ministar krajnje desnice, Bezalel Smotrich, izjavio je da će 2,7 milijardi NIS-a (810 miliona dolara) biti dodijeljeno za uspostavljanje 17 novih naselja u narednih pet godina, što režim opisuje kao najveću pojedinačnu investiciju u rast naselja u posljednjih nekoliko decenija.

Plan raspoređuje sredstva na nova i nedavno odobrena naselja, kao i na desetine postojećih zajednica i ispostava koje su trenutno u procesu legalizacije.

Palestinski zvaničnici opisali su plan kao "etničko čišćenje drugim sredstvima". Predsjednički glasnogovornik Nabil Abu Rudeineh rekao je da odluka predstavlja "opasnu eskalaciju koja uništava svaku šansu za mir i direktno dovodi u pitanje međunarodni legitimitet".

Palestinsko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je na hitne sankcije protiv Izraela, dok su Hamas i Palestinski islamski džihad obećali da će se oduprijeti "kontinuiranoj agresiji protiv palestinskog naroda".

Jordan, Egipat i Saudijska Arabija izdali su oštre izjave u roku od nekoliko sati od objave. Jordansko ministarstvo vanjskih poslova nazvalo je plan "flagrantnim kršenjem međunarodnog prava" koje potkopava rješenje o dvije države.

Saudijska Arabija je odbacila „uporna kršenja od strane Izraela“, a Egipat je upozorio da taj potez „prijeti da dodatno rasplamsa cijelu regiju“.

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija António Guterres, preko svog portparola Stéphana Dujarrica, izjavio je da širenje naselja „ozbiljno potkopava izglede za održivo rješenje o dvije države i da je suprotno međunarodnom pravu“.

Šefica Evropske unije, Kaja Kallas, rekla je da blok od 27 zemalja „snažno osuđuje“ odluku i razmatra „odgovarajuće mjere“ kao odgovor. Francuska, Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo zajednički su plan nazvale „teškim kršenjem“ međunarodnog prava.

Sjedinjene Američke Države su, preko portparola Stejt departmenta, saopštile da su „duboko uznemirene“ najavom i da širenje naselja „nije u skladu s međunarodnim pravom i komplikuje napore ka rješenju o dvije države“.

Izraelska antiokupacijska grupa Peace Now opisala je paket finansiranja kao „najveće vladino ulaganje u naselja od Oslo sporazuma – efektivno smrtonosni udarac rješenju o dvije države“.

Amnesty International je saopštio da Izrael "dodatno učvršćuje svoj aparthejdski režim", dok su Human Rights Watch i B'Tselem ponovili upozorenja o de facto aneksiji.

Prema izraelskim izvorima, dio novca će ići na izgradnju novih naselja, dok će drugi dio biti dodijeljen naseljima koja je režim nedavno odobrio.

Ostatak sredstava ići će u skoro 40 naselja i ispostava koje već postoje. Sredstva pokrivaju osnovnu infrastrukturu poput vode, kanalizacije i struje, zajedno s javnim zgradama poput sinagoga i društvenih centara, a sve s ciljem konsolidacije prisustva doseljenika širom Zapadne obale.

Režim će također izgraditi "apsorpcijske klastere" u novim naseljima koji će omogućiti porodicama doseljenika da se usele i stvore početnu jezgru stanovništva.

Plan uključuje preseljenje tri vojne baze u palestinska područja na sjeveru Zapadne obale, iz kojih se izraelska vojska prethodno povukla prema takozvanim Oslo sporazumima.

Posebna komponenta plana uključuje preseljenje tri baze izraelskih okupacijskih snaga u područja na sjeveru Zapadne obale iz kojih se vojska povukla prema Oslo sporazumima iz 1990-ih.

Ministar Smotrich, koji ima dodatna ovlaštenja nad civilnom upravom na Zapadnoj obali, opisao je inicijativu kao strateški korak ka "jačanju jevrejskog prisustva" na cijeloj teritoriji.

Palestinski zvaničnici i međunarodne organizacije za ljudska prava osudili su ovaj potez kao veliku eskalaciju aktivnosti naseljavanja, što je kršenje međunarodnog prava, koje sva izraelska naselja na okupiranoj Zapadnoj obali smatra ilegalnim.

Odluka dolazi usred pojačanih tenzija u tekućem ratu u Gazi i ponovljeni izbijanja nasilja na Zapadnoj obali, gdje su izraelske snage od oktobra 2023. ubile više od 700 Palestinaca, prema podacima palestinskih zdravstvenih vlasti.

Oko 720.000 izraelskih doseljenika trenutno živi na Zapadnoj obali i u Istočnom Jerusalemu, u zajednicama koje međunarodna zajednica smatra preprekama za stvaranje jedinstvene palestinske države.