Supruga palestinskog doktora šehida poziva na pritisak na Izrael da vrati njegovo tijelo

Supruga palestinskog doktora Adnana al-Bursha, poznatog ortopedskog hirurga mučenog do smrti u izraelskom pritvoru, pozvala je međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na izraelski režim da vrati njegovo tijelo.

Al-Bursh je mučen u aprilu 2024. godine nakon skoro četiri mjeseca u izraelskom pritvoru.

U ponedjeljak je njegova supruga, Yasmin al-Bursh, najavila kampanju za vraćanje tijela svog supruga, zajedno s tijelima drugih palestinskih zatvorenika.

Također je pozvala na međunarodnu istragu smrti palestinskih pritvorenika.

Tokom protesta porodica zatvorenika u izraelskim zatvorima ispred sjedišta Međunarodnog komiteta Crvenog križa (MKCK) u Gazi, Yasmin al-Bursh je rekla: „Ista okupacija koja je opsežno pregovarala s posrednicima kako bi pronašla sve svoje mrtve, zadržava naše šehide - što je jasan primjer dvostrukih standarda koje primjenjuje.“

„Pozivamo Crveni križ i međunarodne organizacije da hitno djeluju kako bismo mogli sahraniti naše voljene ubijene na dostojanstven i human način, u skladu s našom vjerom“, dodala je.

Prošlog mjeseca, palestinski pokret otpora Hamas osudio je sistematsko ubijanje i mučenje palestinskih zatvorenika u izraelskim zatvorima kao „potpune ratne zločine“, pozivajući međunarodnu zajednicu da djeluje.

Pokret je izjavio da su od početka genocidnog rata okupacionog režima u opkoljenom Pojasu Gaze u oktobru 2023. godine, desetine palestinskih pritvorenika ubijene, a mnogi drugi su podvrgnuti brutalnom zlostavljanju kao dio organizirane kampanje represije.

Broj pritvorenika koji su umrli u izraelskom pritvoru od početka genocidnog rata u Izraelu premašio je stotinu. Objavljeni su identiteti 84 njih, uključujući 50 pritvorenika iz Gaze.

Preživjeli i grupe za ljudska prava prijavili su šokantne zloupotrebe u izraelskim zatvorima, uključujući teška premlaćivanja, opekotine ključalom vodom, napade pasa, seksualno nasilje, kao i uskraćivanje hrane, sna i medicinske njege.

Izrael je do sada ubio više od 70.000 Palestinaca od pokretanja genocidnog rata u Gazi 7. oktobra 2023. godine, nakon operacije Oluja al-Aksa, prije nego što je postignut sporazum o prekidu vatre u Pojasu prošlog oktobra.