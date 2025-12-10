Iran protestovao kod FIFA-e zbog provokativnog plana o nošenju traka na fudbalskoj utakmici u SAD-u

Protest dolazi nakon izvještaja da će kapiteni timova na fudbalskoj utakmici Iran protiv Egipta, zakazanoj za 26. juni 2026. u Seattleu, morati nositi trake. I Iran i Egipat su odbacili odluku kao nespojivu sa svojim vjerskim i kulturnim vrijednostima.

U komentarima u srijedu, ministar Ahmad Donyamali potvrdio je da je Teheran formalno protestovao zbog navodne oznake za utakmicu između iranskog nacionalnog tima i egipatske fudbalske reprezentacije u Seattleu.

„Ne pravimo ustupke nikome kada su u pitanju naša uvjerenja“, naglasio je, naglašavajući da je Iran također koordinirao s Egiptom kako bi poduzeli zajedničke akcije protiv takve provokativne odluke.

Egipatski nogometni savez također je prigovorio na odluku, povećavajući pritisak na FIFA-u da uzme u obzir i kulturne vrijednosti i planove organizatora.

Iranski zvaničnici naglasili su da FIFA mora poštovati vrijednosti svake zemlje učesnice, naglašavajući da će Islamska Republika čvrsto podržavati svoje principe, a istovremeno osigurati da se reprezentacija takmiči s dostojanstvom i snagom na turniru.

Na drugim mjestima u svojim izjavama, Donyamali je osudio neuspjeh SAD-a u izdavanju viza iranskim nogometnim zvaničnicima pozvanim na žrijeb za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Ministar je rekao da je svaka vlada domaćin obavezna poštovati Olimpijske i FIFA povelje pružanjem jednakih uslova za sve učesnike, podsjećajući na "nepouzdanost" Washingtona, kako je više puta opisao vođa Islamske revolucije, ajetullah Seyyed Ali Khamenei.

Donyamali je dodao da Iran mobilizira sve agencije da podrže Tim Melli tokom narednih šest mjeseci kako bi "naši igrači uspješno nastupili i nećemo dozvoliti da se potkopa ugled Irana".

"Ući ćemo u takmičenja sa veoma jakim sastavom", naglasio je.