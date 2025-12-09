Ajetullah Ramezani: Univerzitet treba biti centar za proizvodnju znanja, etike i traženja pravde

Prema novinskoj agenciji Ahlul-Bayt (a.s), ajetullah Reza Ramezani je na ceremoniji povodom Dana studenata održanoj u ponedjeljak na Međunarodnom univerzitetu Ahlulbayt (a.s) istakao da je Univerzitet Ahlulbayt (a.s) posljednjih godina porastao sa 9 na 34 nacionalnosti i da nastavlja rasti svake godine i svakog semestra. Dodao je: U prošlosti je univerzitet imao samo sedam ili osam smjerova, ali sada na njemu radi 27 do 28 naučnih smjerova, uključujući doktorske programe.

Izjavio je: Razvoj obrazovnog hardvera i softvera, transformacija disciplina i prisustvo 97 posto studenata različitih nacionalnosti postavili su ovaj univerzitet na put da postane sveobuhvatan univerzitet. Međunarodne veze univerziteta također pružaju mogućnost slanja studenata u naučne centre u drugim zemljama.

Univerzitet; jedan od glavnih centara otpora u savremenoj historiji zemlje

Generalni sekretar Svjetske skupštine Ahlul-Bayta (A.S.), osvrćući se na 16. decembar i šehadet trojice studenata 1953. godine, rekao je: Proučavanje uslova tog doba zanimljivo je za međunarodne studente. Iranska studentska kultura oduvijek je bila prepreka infiltraciji struje arogancije, a univerzitet se smatra jednim od glavnih centara otpora u savremenoj historiji zemlje.

Naglašavajući da se univerzitet sastoji od tri stuba: studenata, profesora i menadžmenta, Ramezani je izjavio: Studenti moraju biti stvaraoci kulture, stvaraoci historije i stvaraoci civilizacije, a univerzitet ne bi trebao postati fabrika za proizvodnju certifikata.

Univerzitet mora obrazovati naučnike

Izjavio je: Univerziteti moraju obrazovati naučnike, a naučnici moraju igrati historijsku ulogu. Važan dio ovog igranja uloga zavisi od naučnosti i ozbiljnosti univerziteta u obrazovanju.

Naglašavajući važnost traženja pravde, ajetullah Ramezani je dodao: Pravda je želja poslanika, reformatora i pravednika. Čak i u latinoameričkim zemljama, Evropi i univerzitetima širom svijeta, primjećuju se valovi traženja pravde, a studenti moraju biti zahtjevni po tom pitanju.

"Univerzitetska atmosfera nije mjesto haosa i meteža. Univerzitet i sjemenište trebaju biti kulturološki, a borba protiv ugnjetavanja je jedna od osnovnih karakteristika muslimanskog studenta" - dodao je.

Savjetovao je studentima da rano idu na spavanje, rano ustaju i svoje budne sate posvete učenju.

Četiri glavna pokazatelja civilizovanog univerziteta

Generalni sekretar Svjetske skupštine Ahlul-Bayt (a.s) nastavio je navodeći da su četiri glavna pokazatelja civilizovanog univerziteta proizvodnja korisne i efikasne nauke u napretku zemlje i čovječanstva, obrazovanje upućene, predane i vjerne osobe, naučna i intelektualna nezavisnost i proizvodnja domaće i etički orijentisane nauke u naučnom okruženju, te je rekao: Nauka bez vjere može dovesti do historijskih katastrofa poput zločina protiv Indijaca i Afrikanaca.

Obraćajući se studentima Međunarodnog univerziteta Ahlul-Bayt (a.s), ajetullah Ramezani je naglasio drugi korak izjave o revoluciji i rekao: Ova izjava objašnjava put napretka u duhovnosti, pravdi i ispravnom načinu života.