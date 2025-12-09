Iranski sud započeo suđenje dvojnom državljaninu optuženom za špijunažu za Izrael

Hossein Fazeli Harikandi objavio je u ponedjeljak da je Druga grana Suda islamske revolucije u gradu Karaju započela suđenje dvojnom državljaninu koji ima boravak u evropskoj zemlji.

Rekao je da je optuženog identificirala i uhapsila Obavještajna organizacija Korpusa islamske garde (IRGC) četvrtog dana rata.

„Nakon dvije godine kontakata i obuke od strane oficira Mossada u glavnim gradovima nekoliko evropskih zemalja i na okupiranim teritorijama, optuženi je ušao u Iran zračnim putem otprilike mjesec dana prije 12-dnevnog rata kako bi izvršio svoju misiju“, dodao je.

„U trenutku hapšenja, u vili u kojoj je boravio pronađena je sofisticirana oprema za špijunažu i obavještajne svrhe.“

Fazeli Harikandi je također napomenuo da je optuženi optužen za obavještajnu saradnju i špijunažu u interesu cionističkog režima.

Između 13. i 24. juna, Izrael je izvršio ilegalnu agresiju na Iran, ubivši najmanje 1.064 osobe i ciljajući civilnu infrastrukturu zemlje. Dana 22. juna, Sjedinjene Američke Države su se također pridružile i bombardovale tri iranska nuklearna postrojenja, što je teško kršenje međunarodnog prava.

Tokom rata, iranske obavještajne i sigurnosne snage uhapsile su više od 700 ljudi koji su djelovali u špijunskim i sabotažnim mrežama širom zemlje.

Optuženi su za izradu bombi, korištenje dronova za napad, špijuniranje vojnih lokacija i prenošenje informacija Izraelu.