Turki Al-Faisal: Izrael je glavna prijetnja regionalnoj stabilnosti; ne Iran

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Turki Al-Faisal, bivši šef sigurnosnog aparata Saudijske Arabije, smatrao je Izrael glavnom prijetnjom regionalnoj stabilnosti na samitu "Bliski istok i Afrika" u Abu Dhabiju i naglasio da nije Iran, već djelovanje cionističkog režima ono što je ugrozilo sigurnost Bliskog istoka.

Al-Faisal je u svom govoru naglasio da kontinuirani napadi cionističkog režima na Libanon, Gazu i Siriju ukazuju na ignorisanje mirovnih procesa u regiji od strane režima i da su te akcije glavna prijetnja stabilnosti Bliskog istoka.

Napad izraelskog režima na pregovarače Hamasa u Dohi dok su raspravljali o prijedlozima za prekid vatre u Gazi nazvao je signalom upozorenja i rekao: "Ovo pokazuje da se Vijeće za saradnju u Zaljevu mora ujediniti kako bi se odbranilo".

Kao odgovor na pitanje o razvoju nuklearnih kapaciteta Saudijske Arabije, Al-Faisal je rekao: "Ovo je opcija koju Rijad mora ozbiljno razmotriti".

Dodao je i: "Pad moći i utjecaja Hezbollaha u Libanu nakon rata s Izraelom i pada režima Bashara al-Assada u Siriji prošle godine ograničio je sposobnost Irana da utiče na dešavanja u regiji".