Izrael je bombardirao Siriju 600 puta otkako je HTS preuzeo vlast

Prema podacima koje je provela organizacija Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), većina agresije - uključujući zračne napade ratnih aviona, napade dronova i artiljerijska bombardiranja - dogodila se na jugu Sirije.

ACLED je saopštio da je izraelski režim bombardovao Kuneitru najmanje 232 puta, Deru najmanje 167 puta, a područje Damaska ​​najmanje 77 puta između 8. decembra 2024. i 28. novembra 2025. godine, sa prosjekom od oko dva napada dnevno.

Teška izraelska agresija u prvim sedmicama Assadovog odlaska uništila je kapacitete bivše sirijske vojske.

Izraelska vojska okupirala je velike dijelove južne Sirije nakon što je Assadova vlada pala u decembru prošle godine, a od tada je uspostavila trajne ispostave i preuzela kontrolu nad vitalnim izvorima vode – praktično okružujući sirijski glavni grad Damask.

Okupacija se nastavlja širiti dok izraelske snage izvode gotovo svakodnevne racije usred dugotrajne neaktivnosti vladajuće vlade HTS-a, koju predvodi Abu Mohammad Jolani, bivši komandant Daesha i Al-Qaede.

Takozvana Sirijska opservatorija za ljudska prava (SOHR) izvijestila je prošlog mjeseca da je izraelska okupacijska vojska izvela više od 60 racija i upada na jugu arapske zemlje za samo tri sedmice.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu naredio je svojim snagama da napreduju dalje na sirijsku teritoriju kako bi zauzeli više kritičnih strateških pozicija u tom području.

Izrael je proširio svoju okupaciju u Siriji preuzimanjem tampon zone koja dijeli okupiranu Golansku visoravan od ostatka zemlje, efektivno kršeći sporazum o razdvajanju iz 1974. godine.

Analitičari upozoravaju da je neaktivnost vladajućeg sirijskog režima HTS-a, u kombinaciji s njegovim koracima ka normalizaciji odnosa s Tel Avivom, ohrabrila izraelski režim da intenzivira svoje teritorijalno širenje u Siriji i poveća zračne napade u tom području.

Od početka godine, Tel Aviv i sirijski režim vodili su direktne razgovore s ciljem uspostavljanja sigurnosnog aranžmana. Uprkos obećanjima HTS-a o saradnji s Tel Avivom, Izrael je i dalje nespreman na povlačenje iz Sirije, vezujući svako povlačenje za širi "mirovni" sporazum, za koji se navodi da se suočio s ćorsokakom.