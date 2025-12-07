Planovi za judaizaciju džamije Al-Aksa i Jerusalema ušli su u najopasniju fazu

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Šeik Ikrimah Sabri, šef Vrhovne islamske komisije u Jerusalemu i propovjednik džamije Al-Aksa, upozorio je arapske i islamske nacije u poruci da su planovi za judaizaciju džamije Al-Aksa i grada Jerusalema ušli u svoju najopasniju fazu.

Naglasio je: Okupatori iskorištavaju globalni fokus na genocidni rat u Gazi kako bi unaprijedili svoje projekte judaizacije.

Sabrijeve primjedbe izrečene su u obliku video poruke na konferenciji Kuds održanoj u subotu u Istanbulu, u Turskoj, uz prisustvo grupe vjerskih učenjaka, mislilaca i islamskih ličnosti.

Navodeći da je trenutna situacija u Kudsu vjerski rat u punom obimu, Sabri je primijetio: Okupatori pokušavaju nametnuti nove realnosti intenziviranjem svakodnevnih napada na džamiju Al-Aksa, javnim izvođenjem talmudskih ceremonija i pokušajem podjele vremena i prostora.

Dodao je: Međunarodna i arapska šutnja i globalni fokus na masakre u Gazi dali su okupatorima priliku da oblikuju demografsku i političku jednačinu u svoju korist ubrzavanjem procesa izgradnje naselja i rušenja kuća.

Šejh Sabri je rekao: Naš savez s Kudsom je savez vjere, savez odgovornosti i savez da sačuvamo djelić njegovog tla.

Hatib džamije Al-Aksa također je pohvalio otpor naroda Gaze, nazivajući ih vodećom ivicom u odbrani dostojanstva nacije, te podsjetio da krv šehida Gaze i Zapadne obale utire put oslobođenju Jerusalema.