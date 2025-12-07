Šta se dešava u Francuskoj? Od zabrane hidžaba i posta do rastuće atmosfere islamofobije

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Francuska je ponovo ušla u jednu od najvećih društvenih kontroverzi posljednjih godina s novim planovima za ograničavanje vjerskog prisustva muslimana. Prema izvještajima, grupa republikanskih senatora pozvala je na donošenje dokumenta od 100 stranica kojim bi se zabranio hidžab i post tokom ramazana za osobe mlađe od 16 godina, mjera predstavljena kao "zaštita djece", ali, prema analitičarima, direktno je povezana s rastom islamofobije u zemlji.

Izvještaj, koji su pripremili senatori, a nadgledala Jacqueline Eustache-Berneau, opisuje hidžab kao "alat društvene kontrole", a post tinejdžera kao "pedagoško nasilje". Istovremeno, institut IFOP objavio je i rezultate novog istraživanja u kojem je identificiran dio muslimanske omladine s "snažnim vjerskim sklonostima", istraživanje koje se suočilo s široko rasprostranjenim kritikama medija i stručnjaka zbog svojih naručilaca i načina na koji su rezultati predstavljeni.

Muslimanski aktivisti i društveni istraživači vide ovaj razvoj događaja kao nastavak trenda koji je naveo francuske kreatore politike da ciljaju muslimansku zajednicu u posljednje tri decenije. Aktivistica za ženska prava Esmahan Choudhary kaže da porast antiislamskih inicijativa obično dostiže vrhunac oko izbora ili tokom perioda društvene krize, a sada je „otvorena islamofobija postala političko sredstvo“. François Bourga, istaknuti istraživač, također naglašava da je rast religioznosti među mladim muslimanima „prirodan odgovor na klimu diskriminacije“ i ne treba ga smatrati prijetnjom.

Francusko muslimansko vijeće objavilo je da je u toku povjerljiva studija muslimanske zajednice; studiju je, kako se navodi, naručilo Vijeće reprezentativnih jevrejskih institucija u Francuskoj (CRIF). Vijest je imala širok odjek na francuskoj političkoj sceni, jer nije jasno koja je svrha studije i zašto se muslimanska zajednica podvrgava tajnoj studiji bez njenog znanja ili direktnog učešća.

Objavljivanje vijesti izazvalo je novu zabrinutost među aktivistima za prava manjina. Analitičari kažu da bi takve istrage, u vrijeme kada je francusko javno mnijenje postalo vrlo polarizirano od rata u Gazi, mogle postati političko sredstvo za označavanje muslimana koji kritiziraju izraelske zločine kao „ekstremista“. Kritičari kažu da bi ovaj trend mogao dovesti do povećanog ciljanja vjerskih manjina u Francuskoj i daljnjeg ograničavanja glasa muslimana u javnoj sferi.