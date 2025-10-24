Palestinski analitičar u razgovoru za ABNA: Gaza je na putu ka novom sporazumu / Oružje otpora, adut protiv pritisaka SAD-a i Izraela

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Navodni prekid vatre na samitu u Sharm el-Sheiku je na snazi dok cionistički režim nastavlja svoje napade više puta kršeći primirje. Mnogi stručnjaci i analitičari smatraju ovo primirje novim putem za Gazu; put kojim Amerika slijedi ekonomske interese i, dugoročno gledano, očuvanje i sigurnost cionističkog režima.

Dr. Tawfiq Ta'meh, palestinski istraživač i analitičar američkih i bliskoistočnih političkih pitanja sa sjedištem u Sjedinjenim Državama, ispitao je najnovija dešavanja u Pojasu Gaze nakon stupanja na snagu sporazuma o prekidu vatre u intervjuu za novinsku agenciju ABNA. Također je govorio o naporima američkih zvaničnika da usmjere proces događaja u Gazi u smjeru interesa Washingtona.

Posjeta američkih izaslanika; izvan posredovanja

Ovaj međunarodni medijski stručnjak je o posjeti Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera okupiranim teritorijama rekao: "Ova posjeta je išla dalje od pukog posredovanja za prekid vatre u Gazi i ima političke i ekonomske dimenzije koje se preklapaju s američkim planom "dan poslije" u regiji."

Dodao je: "Cilj Sjedinjenih Država je izvršiti pritisak na vladu Netanyahua da smanji tenzije na terenu i razmotri opsežne aranžmane za upravljanje Gazom nakon rata, uključujući moguću ulogu arapskih snaga i ekonomski nadzor projekata obnove."

„Ovo putovanje je korak ka novom sporazumu kako bi Washington mogao učvrstiti svoj utjecaj kroz rekonstrukciju i deeskalaciju i zadržati Gazu pod svojom dugoročnom kontrolom“, naglasio je.

Uvjeti Hamasa - odvajanje otpora od civilne uprave

Ta'meh je objasnio stav Hamasa: „Hamas ne želi preuzeti kontrolu nad Gazom nakon rata i poziva na formiranje nacionalnog odbora ili privremenog tehničkog tijela koje će nadgledati poslove u Pojasu.“

Dodao je: „Ovaj stav odražava odvajanje otpora od civilne uprave i sprječava ponavljanje opsade koja traje od 2007. godine.“

Ta'meh je naglasio: „Hamas je postavio jasne uvjete za budućnost: sveobuhvatno primirje, povlačenje okupacijskih snaga, oslobađanje zatvorenika i arapsku i međunarodnu posvećenost rekonstrukciji bez političkih ili sigurnosnih mandata. Svako rješenje mora biti u okviru palestinske nacionalne vizije.“

Što se tiče razoružanja, rekao je: „Oružje je crvena linija Hamasa i bit će prihvaćeno samo u slučaju pravednog političkog sporazuma zasnovanog na uspostavljanju nezavisne palestinske države i okončanju okupacije. Oružje je politička karta i garantuje pravo na otpor.“

Krhkost primirja; izraelski pritisak i međunarodna neefikasnost

Što se tiče ponovljenih kršenja primirja od strane Izraela, ovaj analitičar je rekao: „Ova kršenja su dio izraelske strategije pritiska kako bi se održala prijeteća situacija u Gazi i spriječila politička ili stabilnost na terenu.“

Dodao je: „Međunarodna zajednica nije uspjela primijeniti mehanizme sprovođenja, a strane koje podržavaju samo izražavaju zabrinutost bez poduzimanja praktičnih koraka.“

Ta'meh je nastavio: „Otpor politikom 'odmjerenog odgovora' održava ravnotežu između odvraćanja i sprječavanja sukoba u punom obimu. Pravo primirje može se uspostaviti samo s krajem okupacije i ukidanjem opsade.“

Evropska unija; simboličke ili odvraćajuće sankcije?

Ta'meh je, u vezi s izjavama Kaje Kallas, šefice vanjske politike EU, rekao: „Ove izjave djeluju više simbolično. EU je navikla na prijetnje koje su 'u razmatranju' i do sada nisu poduzete nikakve praktične akcije.“

Dodao je: „Razgovor o sankcijama izgleda kao politička retorika za smirivanje evropskog javnog mnijenja, ali njihovo podizanje ukazuje na relativnu promjenu u evropskom duhu i početak erozije političkog imuniteta Izraela.“

Put ka uspostavljanju palestinske države; izazovi Gaze i Zapadne obale

Ta'meh je objasnio put ka uspostavljanju palestinske države: „S odvajanjem Gaze i Zapadne obale i erozijom ideje o političkom rješenju, put ka uspostavljanju palestinske države je komplikovaniji nego ikad.“

Dodao je: „Gaza je pod opsadom, a Zapadna obala je fragmentirana kontrolnim punktovima i izgradnjom naselja. U takvim okolnostima, razgovor o nezavisnoj državi postao je politički luksuz.“

Ta'meh je naglasio: „Simboličko priznanje Palestine od strane međunarodne zajednice bez političke volje za okončanje okupacije i ujedinjenje teritorija je neefikasno. Zapadne sile su zadovoljne teoretskom podrškom za rješenje o dvije države, ali zatvaraju oči pred izraelskom politikom.“