Iran nema povjerenja u osiguranje nacionalnih interesa kroz razgovore sa SAD-om

„Nemamo povjerenja ni u kakve pregovore s Amerikom koji tvrde da osiguravaju naše nacionalne interese“, rekao je Esmail Khatib tokom sastanka u zapadnoj iranskoj pokrajini Chaharmahal i Bakhtiari u srijedu.

Prema Khatibu, tvrdnje Washingtona o vođenju razgovora s Iranom prikrivaju njegovo „neprijateljstvo prema iranskoj naciji“.

Zvaničnik je naveo opsežne napore SAD-a, izraelskog režima i drugih neprijatelja zemlje u subverziji, sijanju haosa i dezintegraciji zemlje tokom 12-dnevnog rata, koji su nametnuli Washington i Tel Aviv u junu.

Napomenuo je kako je ničim izazvanoj agresiji prethodilo višegodišnje nastojanje neprijatelja da izoluju Iran putem masovne propagande, okrenu svijet protiv njega i odvrate narod od Islamske revolucije u zemlji.

Tokom agresije, protivnici su nastojali provesti sveobuhvatnu hibridnu operaciju koristeći najnovije zapadne tehnologije i znanje o ratovanju, dodao je ministar.

Ratu, napomenuo je, prethodile su i višestruke zajedničke vježbe, organizacija kontrarevolucionarnih elemenata, oživljavanje terorističkih mreža i mobilizacija svjetskog medijskog arsenala za širenje iranofobije i šijafobije.

Protivnici su čak planirali poslati sve takfiri teroriste oslobođene iz Sirije i Afganistana prema zemlji, napomenuo je zvaničnik.

Također je podvukao da je više od 50 stranih obavještajnih službi doprinijelo neprijateljskim naporima.

Prema Khatibu, ovi događaji, kao i slična agresija koju je izraelski režim vodio kroz američku podršku protiv dijelova svijeta poput Gaze i Libana, opovrgava takozvanu tvrdnju neprijatelja o "miru kroz snagu".

"Cijeli svijet sada razumije pravo značenje 'mira kroz snagu' od strane ovih kriminalaca", rekao je, napominjući da se tvrdnja zapravo prevodi u "pokornost kroz zločin".

Khatib je, međutim, pohvalio stratešku vještinu koju je pokazao vođa Islamske revolucije, ajetullah Sejjed Ali Khamenei, uspješne obrambene i odmazdne operacije koje su izvele Oružane snage Islamske Republike, te duboko ukorijenjeno jedinstvo unutar različitih redova širom zemlje u sprječavanju hibridnog ratovanja.