Knjiga "Potpuna Nahjul-Balagha" uručena je papi Lavu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), posljednjih dana vijest o posjeti novog pape Lava XIV Libanu dobila je široku medijsku pokrivenost. Tokom ove posjete, knjigu "Potpuna Nahjul-Balagha" mu je uručio šejh Al-Khatib, potpredsjednik Vrhovnog islamskog vijeća šiita. Poklanjanje knjige "Potpuna Nahjul-Balagha" Papi tokom njegove posjete Libanu dobila je povoljan medijski prostor u službenim vatikanskim medijima.

U tom smislu, potpredsjednik za medije i kibernetički prostor Svjetskog foruma za šiitske studije, u intervjuu sa dr. Ayatom Peymanom, generalnim sekretarom Foruma, raspravljao je o ovom pitanju, kao i o razlozima, kontekstima i dostignućima Papine posjete Libanu i njegovog susreta s nekim islamskim učenjacima u zemlji.

Nedavna posjeta novog pape Lava XIV Libanu dobila je široku medijsku pokrivenost. Po Vašem mišljenju, koje he ciljeve i karakteristike ova posjeta imala, a koje su je razlikovale od drugih posjeta zemljama širom svijeta?

Ovo je bilo drugo putovanje novog pape u inostranstvo ove godine, a izbor Libana, zemlje s vjerskom raznolikošću, historijom suživota i sposobnošću za civilizacijski dijalog u osjetljivim uvjetima regije, vrlo je značajan. Liban je oduvijek bio most između islama i kršćanstva, a Papa je, posjetom ovoj zemlji, poslao jasnu poruku o neophodnosti mira, suživota i obnove ljudskih odnosa.

Njegovi susreti s vjerskim i političkim dužnosnicima u Libanu, uključujući predsjednika Parlamenta, gospodina Alija Al-Khatiba, istaknutu šiitsku ličnost, pokazali su da religije mogu igrati ključnu ulogu u javnoj diplomatiji i smirivanju društvene i političke atmosfere.

Jedan od najvažnijih događaja ovog putovanja bila je prezentacija knjige „Potpuna Nahj al-Balagha“ Papi. Šta vam to znači?

Prezentacija takvog djela vođi najveće kršćanske zajednice na svijetu je veliki kulturni čin. Nahj al-Balagha je knjiga koja nadilazi vjerske granice; Riječi Imama Alija (a.s.) o pravdi, vladinoj etici, ljudskoj slobodi, izbjegavanju ugnjetavanja i poštivanju ljudskih prava su univerzalna pitanja.

Kada se ova poruka predstavi Papi u obliku potpune i dokumentirane istraživačke verzije, veličanstvene i značajne knjige "Potpuna Nahjul-Balagha", i odmah se o njoj izvještava u Vatikanu, to znači da je dijalog započeo ne samo na političkom nivou, već i na važnom epistemološkom i moralnom nivou, a Nahjul-Balagha je najvažniji šiitski tekst u kulturnoj i naučnoj diplomatiji i odličan izvor materijala za međunarodni dijalog.