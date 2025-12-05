Vođa Hezbollaha: Liban se suočava s 'opasnom, ekspanzionističkom' izraelskom agresijom

Vođa Hezbollaha dao je ove komentare u televizijskom govoru tokom ceremonije odavanja počasti poginulim učenjacima u petak.

Qassem je naglasio da su izraelske akcije "ekspanzionističke", napominjući da okupacijski režim nije poštovao sporazum o prekidu vatre postignut prošle godine, iako su se Liban i njegovi pokreti otpora pridržavali.

Agresija nema za cilj razoružavanje otpora, već okupaciju Libana i početak implementacije takozvane vizije "Velikog Izraela", napomenuo je.

Takozvanu viziju "Velikog Izraela", koja uključuje palestinske teritorije pod izraelskom okupacijom, kao i dijelove Egipta, Jordana, Sirije i Libana, premijer Benjamin Netanyahu je u augustu opisao kao "historijsku i duhovnu misiju". Izraelskim medijima je rekao da osjeća duboku povezanost s "ovom vizijom".

Šejh Naeem Qassem navodi da Hezbollah služi kao ujedinjujuća i inkluzivna nacionalistička snaga Libana koja sarađuje sa svim vjerskim grupama.

Napominjući da se vlada u Bejrutu odlučila za diplomatsko rješenje kako bi okončala izraelsku agresiju, Qassem je izjavio da je Hezbollah podržao napore libanonskih vlasti u tom pogledu.

Međutim, naglasio je da se SAD i Izrael ne bi trebali miješati u unutrašnje poslove zemlje ili njenu odbrambenu strategiju.

Vođa Hezbollaha izjavio je da su oružje otpora i odbrambena sposobnost zemlje da se suoči sa bilo kakvom agresijom pitanje o kojem se ne može pregovarati.

„Branit ćemo sebe, svoj narod i svoju zemlju i spremni smo se maksimalno žrtvovati i nećemo se predati“, rekao je.

Qassem je naglasio da razoružanje otpora i bilo kakvi ustupci koje je dala libanonska vlada neće zadovoljiti ekspanzionističke ambicije Izraela, dodajući da se Izrael mora pridržavati uslova sporazuma o prekidu vatre.

Njegove primjedbe uslijedile su nakon što je libanski premijer Nawaf Salam u augustu zadužio libansku vojsku da do kraja godine razvije plan za ograničavanje oružja za državu, odluka koja ima za cilj razoružavanje pokreta otpora Hezbollaha koji je decenijama branio zemlju od vanjske agresije, posebno od izraelskog neprijatelja.

Zvaničnici libanske vlade također su dalje razgovarali o američkom prijedlogu usmjerenom na razoružavanje Hezbolaha i podržali njegove "ciljeve".

"Žele razoružati [otpor], isušiti finansijske resurse, spriječiti usluge, zatvoriti škole i bolnice, spriječiti obnovu, zaustaviti donacije i srušiti kuće; drugim riječima, žele ukinuti naše postojanje", rekao je Qassem, ukazujući na važnost jedinstva među libanskim narodom kako bi se osujetile neprijateljske zavjere.

Napomenuo je da se Izrael povukao iz Bejruta zahvaljujući udarcima koje je okupacijskom režimu nanio otpor.

Vođa Hezbollaha pozvao je libanonsku vladu da ispuni svoje odgovornosti, posebno u zaštiti suvereniteta zemlje, izgradnji zemlje i jačanju njene ekonomije, dodajući da arogantne zemlje nastoje eliminirati Hezbollah zbog njegovog nacionalnog projekta, koji poziva na oslobođenje, nezavisnost i dostojanstvo.