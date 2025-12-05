Predsjednik libanskog parlamenta: Pregovori pod vatrom 'neprihvatljivi'

"Nije prihvatljivo pregovarati pod (izraelskom) vatrom", rekao je Berri u petak delegaciji Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, naglašavajući da se Izrael mora pridržavati sporazuma o prekidu vatre postignutog prošle godine.

"Stabilnost na jugu zahtijeva da se Izrael pridržava Rezolucije UN-a 1701 i sporazuma o prekidu vatre zaustavljanjem svakodnevnih kršenja i povlačenjem iza međunarodnih granica", dodao je.

Delegacija UN-a se u petak sastala i s predsjednikom Libana Josephom Aounom i premijerom Nawafom Salamom. U subotu bi trebala pregledati pogranično područje na jugu Libana.

Posjeta dolazi u trenutku kada su libanski i izraelski predstavnici održali svoje prve direktne razgovore u decenijama.

Izrael i Hezbollah su se složili o prekidu vatre koji je stupio na snagu 27. novembra 2024. Prema sporazumu, Tel Aviv je bio dužan da se u potpunosti povuče s libanske teritorije, ali je zadržao snage stacionirane na pet lokacija, što je jasno kršenje Rezolucije 1701 Vijeća sigurnosti UN-a i uslova sporazuma iz novembra 2024.

Od stupanja na snagu prekida vatre, Izrael je hiljade puta prekršio sporazum ponovljenim napadima na libansku teritoriju. Libanske vlasti su upozorile da kršenja prekida vatre od strane režima ugrožavaju nacionalnu stabilnost.

Razgovarajući s ambasadorima Vijeća sigurnosti UN-a, libanski predsjednik Joseph Aoun rekao je da njegova zemlja ne želi rat s Izraelom.

Libanonci "ne žele više rat, libanski narod je dovoljno patio i neće biti povratka", navodi se u saopštenju predsjedništva.

Aoun je naglasio "potrebu da se izvrši pritisak na izraelsku stranu da implementira prekid vatre i povuče se, te je izrazio nadu u pritisak delegacije".

Svaki ishod ovih razgovora "prvenstveno zavisi od stava Izraela, na osnovu kojeg će pregovori ili postići praktične rezultate ili propasti", dodao je.

U televizijskom obraćanju, generalni sekretar Hezbollaha, šejh Naim Qassem, rekao je da njegova grupa podržava odluku države da odabere "diplomatiju za okončanje agresije", ali je kritikovao uključivanje civilnog predstavnika.

"Smatramo da je ova mjera dodatni pogrešan korak pored grijeha" vladine odluke iz augusta da ograniči oružje državi do kraja godine, rekao je.

"Ovaj ustupak neće promijeniti stav neprijatelja, niti njegovu agresiju ili okupaciju", dodao je, pozivajući vlasti da preispitaju svoju odluku.

Naglasio je da cilj agresije nije razoružavanje otpora, već okupacija Libana i početak implementacije takozvane vizije "Velikog Izraela".

Takozvanu viziju "Velikog Izraela", koja uključuje palestinske teritorije pod izraelskom okupacijom, kao i dijelove Egipta, Jordana, Sirije i Libana, premijer Benjamin Netanyahu je u augustu opisao kao "historijsku i duhovnu misiju". Izraelskim medijima je rekao da osjeća duboku povezanost s "ovom vizijom".