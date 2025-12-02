Papa i potpredsjednik Vrhovnog islamskog vijeća libanonskih ši'ita sastali se u Bejrutu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), tokom ceremonije međuvjerskog dijaloga na Trgu šehida u centru Bejruta, šejh Ali Al-Khatib, potpredsjednik Vrhovnog islamskog vijeća libanonskih šiita, naglasio je zajedničke ljudske i vjerske temelje između muslimana i kršćana u svom susretu s Papom Lavom XIV.

Al-Khatib je pohvalio Papinu posjetu Libanu u trenutnim teškim okolnostima i opisao putovanje prilikom za jačanje nacionalnog jedinstva.

Potpredsjednik Vrhovnog islamskog vijeća libanonskih šiita, ističući da se duhovna kultura islama zasniva na jednakosti i ljudskom dostojanstvu, podsjetio je da su učenja Poslanika islama (s.a.v.s.) i Imama Alija (a.s.) istakla važnost ljudskog bratstva i suživota.

Rekao je da su razlike prirodne, ali da odnos među ljudima treba biti zasnovan na dijalogu, međusobnom razumijevanju i saradnji; a ne na izmišljenim ratovima u ime religije.

Šiitski autoritet je također ukazao na nastavak izraelske agresije i naglasio da je Libanon bio prisiljen da se brani u odsustvu efikasne vlade.

Pozvao je Papu da odigra veću ulogu u pomaganju Libanu da prevaziđe nagomilane krize, posebno posljedice izraelske agresije.