Generalna skupština UN-a usvojila rezoluciju kojom se zahtijeva povlačenje Izraela s palestinskih teritorija

Rezoluciju je podržala 151 zemlja, dok je 11 bilo suzdržano, a 11 glasalo protiv.

O rezoluciji, koju su predstavili Palestina, Jordan, Džibuti, Senegal, Katar i Mauritanija, glasalo se tokom 80. zasjedanja Generalne skupštine pod tačkom dnevnog reda 35.

Naglašeno je da Ujedinjene nacije imaju trajnu odgovornost u vezi s pitanjem Palestine dok se ono u potpunosti ne riješi u skladu s međunarodnim pravom i relevantnim rezolucijama.

U rezoluciji je također istaknuto da je rješavanje pitanja Palestine – centralnog u arapsko-izraelskom sukobu – putem pravednog, trajnog i sveobuhvatnog rješenja ključno za osiguranje trajnog mira i stabilnosti u cijeloj regiji Zapadne Azije.

Princip jednakih prava za sve narode i njihovo pravo na samoopredjeljenje istaknut je kao temeljni cilj i princip sadržan u Povelji Ujedinjenih naroda.

Rezolucija je potvrdila princip da je sticanje teritorije silom neprihvatljivo, ističući važnost održavanja jedinstva i teritorijalnog integriteta svih okupiranih palestinskih teritorija, uključujući Istočni al-Quds.

Također se navodi da Izrael, kao okupacijska vlast, ima odgovornost da se suzdrži od ometanja palestinskog naroda u ostvarivanju njihovog prava na samoopredjeljenje.

To uključuje njihovo pravo da uspostave nezavisnu i suverenu državu na cijeloj okupiranoj palestinskoj teritoriji, koja će mirno i sigurno koegzistirati s Izraelom unutar priznatih i sigurnih granica.

Rezolucija je naglasila odgovornost svih država da djeluju u skladu s Poveljom UN-a i međunarodnim pravom, osiguravajući uklanjanje svih prepreka koje proizlaze iz nezakonitog prisustva Izraela na okupiranoj palestinskoj teritoriji, a koje sprječavaju palestinski narod da ostvari svoje pravo na samoopredjeljenje.

Ponovno je potvrđeno da su izraelske aktivnosti naseljavanja, zajedno sa svim drugim jednostranim akcijama usmjerenim na promjenu demografskog sastava, karaktera i statusa al-Qudsa i okupiranih palestinskih teritorija, uključujući izgradnju zida i s njim povezane mjere, nezakonite, te se poziva na njihovo trenutno zaustavljanje.

Rezolucija je oštro osudila svaku upotrebu sile protiv palestinskih civila, posebno djece, kao kršenje međunarodnog prava, istovremeno naglašavajući potrebu da se osigura sigurnost, zaštita i dobrobit svih civila širom Zapadne Azije. Također je osudila akte nasilja i terorizma usmjerene na civile svih uključenih strana.

Naglasila je važnost potpunog poštivanja međunarodnog prava, dajući prioritet zaštiti života civila. Također je pozvala na mjere za deeskalaciju napete situacije izbjegavanjem provokativnih akcija i izjava, uz istovremeno podsticanje stabilnog i sigurnog okruženja.

Rezolucija je istakla pohvalne napore Palestinske uprave, koja ima međunarodnu podršku, u izgradnji, jačanju i održavanju svojih institucija i infrastrukture uprkos izazovima koje predstavlja tekuća izraelska okupacija.

Također je stavila naglasak na kontinuirani razvoj institucija za nezavisnu palestinsku državu, istovremeno naglašavajući potrebu za promovisanjem palestinskog pomirenja.