Sigurnost Perzijskog zaljeva je 'crvena linija', agresija će se suočiti s odgovorom pune sile

Govoreći o strateškom značaju Hormuškog moreuza, brigadni general Ali Fadavi naglasio je njegovu nepregovaračku ulogu u globalnoj energetskoj stabilnosti.

"Više od 20 miliona barela nafte dnevno prolazi kroz ovaj plovni put, a svijet ovisi o energiji Perzijskog zaljeva", izjavio je.

Naglasio je geopolitičku realnost da, s obzirom na ogromne rezerve plina Irana i Katara, „cijeli svijet zna da nijedna zemlja nije sposobna umanjiti ulogu Hormuškog tjesnaca“.

General Fadavi rekao je da je IRGC u potpunosti spreman zaštititi ovu stratešku regiju „punom snagom“ na pomorskom, kopnenom i zračnom području. „Ako neprijatelj pokuša ugroziti našu sigurnost, suočit ćemo se s njima svom snagom.“

Komandant mornarice Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) opisao je Hormuški tjesnac kao „vitalnu svjetsku naftnu i plinsku arteriju“, naglašavajući da je Iran dosljedno osiguravao sigurnost ovog strateškog plovnog puta i nikada nije imao za cilj da ga poremeti ili zatvori.

Osudio je agresivne akcije Sjedinjenih Država i cionističkog režima, nazivajući ih glavnim podstrekačima globalne nesigurnosti od Perzijskog zaljeva do Latinske Amerike.

General Fadavi je iznio ove izjave usred pojačanih regionalnih tenzija nakon 12-dnevne agresije SAD-a i izraelskog režima u junu, koja je izazvala iranske odmazdne raketne i napade dronovima na teritorije pod izraelskom okupacijom i američku vojnu bazu u Kataru.

Teheran smatra da je kontinuirano prisustvo i provokativne akcije vanregionalnih vojnih snaga glavni izvor nesigurnosti, stvarajući nestabilno okruženje u kojem prijetnja sukoba ostaje stalna.