Zbunjenost u Bagdadu; Irak revidirao svoj stav nakon što je proglasio Hezbollah i Hute "teroristima"!

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Iračka vlada bila je prisiljena preispitati svoj stav nakon što je u službenim novinama Ministarstva pravde objavila listu kojom se zamrzava imovina terorista, uključujući Hezbollah u Libanu i pokret Huta u Jemenu, te najavila da se ova lista treba revidirati.

Prema službenoj iračkoj novinskoj agenciji (INA), Irački komitet za zamrzavanje imovine terorista najavio je da će imena nekih subjekata i pojedinaca biti uklonjena s liste, iako nije pružio konkretne detalje o tome koje će grupe biti uklonjene.

Do ovog razvoja događaja došlo je nakon što su novine Al-Waqa' iračkog Ministarstva pravde objavile slike koje prikazuju iračku vladu kako službeno navodi Hute i Hezbollah kao terorističke organizacije i naređuje zamrzavanje njihove imovine.

Potez iračke vlade uslijedio je usred rastućeg pritiska SAD-a i složenih odnosa Bagdada s Teheranom. Irak, ekonomski partner Sjedinjenih Država i ključni susjed i saveznik Irana (koji ima utjecaj u Bagdadu putem grupa otpora i moćnih političkih stranaka), pokušava izbjeći da bude uhvaćen usred regionalnih napetosti.

Ovaj kontradiktorni stav odražava tešku ravnotežu iračke vlade između održavanja vitalnih veza s Iranom, čiji ekonomski opstanak ovisi o podršci Teherana, i upravljanja pritiskom američke administracije da provede politiku "maksimalnog pritiska" protiv Teherana.

Izvještaji dolaze u trenutku kada se Iran našao pod povećanim vojnim i sigurnosnim pritiskom nakon nedavnih izraelskih napada na njegove saveznike poput Hezbollaha i Hamasa.