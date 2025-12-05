Izrael je "problematičan" u regiji, kaže saudijski princ Turki

Ove komentare je dao obraćajući se na Samitu o Bliskom istoku i Africi Instituta Milken u Abu Dhabiju u petak nakon što su ga pitali o Iranu i Izraelu.

"Po mom mišljenju, Izrael je definitivno taj koji izaziva probleme i Sjedinjene Države bi ga trebale obuzdati", rekao je.

Istakao je tekuće vojne operacije Izraela u Libanu, Gazi i Siriji kao dokaz da režim "stvara probleme".

„Bombardovanjem Sirije gotovo svakodnevno, nastavkom bombardiranja Palestinaca u Gazi ili na Zapadnoj obali, a također i u Libanu gdje bi trebalo biti primirje, oni [Izrael] teško da su vjesnik mira u našem dijelu svijeta“, dodao je princ Turki.

Bivši saudijski diplomata naglasio je da je izraelska agresija na Katar u septembru, koja je ciljala vođe palestinskog pokreta otpora Hamas dok su razmatrali prijedloge za prekid vatre u Gazi, bila „znak upozorenja“ koji je istakao potrebu da Vijeće za saradnju Perzijskog zaljeva (GCC) njeguje jedinstvo za vlastitu odbranu.

„Nije neobično da mi kao GCC radimo zajedno kako bismo se branili. Ali također moramo povesti i druge sa sobom“, rekao je.

Izrael je 9. septembra pokrenuo zračne napade na sjedište Hamasa u Dohi, u onome što je opisano kao "operacija atentata" u kojoj je poginulo pet članova pokreta, kao i jedan katarski sigurnosni oficir.

Odgovarajući na pitanje da li Saudijska Arabija treba razviti vlastiti nuklearni arsenal, bivši šef obavještajne službe je napomenuo da je to opcija koju kraljevstvo treba "ozbiljno istražiti".

Međutim, naglasio je da, s obzirom na nestabilnost regije, pitanje nuklearnog oružja treba rješavati na sveobuhvatan način.

"Već imamo zemlju s nuklearnim oružjem u ovoj regiji, a to je Izrael. Niko ne govori o Izraelu", rekao je princ Turki.

Procjenjuje se da Izrael, koji provodi politiku namjerne dvosmislenosti oko svog nuklearnog oružja, posjeduje 200 do 400 nuklearnih bojevih glava u svom arsenalu, što ga čini jedinim vlasnikom nekonvencionalnog oružja u zapadnoj Aziji.

Međutim, odbio je dozvoliti inspekcije svojih vojnih nuklearnih postrojenja ili potpisati Ugovor o neširenju nuklearnog oružja (NPT) uz nepromjenjivu podršku Washingtona.